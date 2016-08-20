Geçtiğimiz aylarda ‘Adam ve Kadın’ adlı albümünü müzikseverlerle buluşturan sanatçı Orhan Ölmez "Müzik dünyasının abileri 'Git FETÖ'nün elini öp' derlerdi" dedi. Yaratılan algıdan dolayı müzik camiasından birçok ismin Gülen'in elini öpmeye gittiğini de belirten Ölmez "Ben duamı ederim, ibadetimi yaparım, başka kimseye ihtiyacım yok" ifadesini kullandı.

Ölmez'in Sabah gazetesinden İlker Gezici'ye verdiği söyleşiden satırbaşları şöyle:

"Müzik camiasında da abiler var. İlk albümüm çıktıktan sonra beni de çağırdılar, 'Gel, FETÖ'nün elini öp. Ne kaybedersin, duasını al' dediler, beni 'Konserlerin artar' diye kandırmaya çalıştılar.

Öyle bir algı yaratılmıştı o dönemler ama ben istemedim; 'Ben duamı ederim, ibadetimi yaparım, başka kimseye ihtiyacım yok' dedim. 'Falan abi bir üflesin' dürtüsüyle bizim camiadaki sanatçılar arasından da gidenler olmuştur. Benim öyle psikolojik telkinlere ihtiyacım olmadı. Daha hırslı bir adam olsaydım, 'Gidip elini öpeyim' derdim. Hedefleri yüksek tutan biri olsaydım, belki her kapıyı çalardım.

Ölmez'in bize tatlı ısmarlaması da sohbetimize farklı bir tat katmış oldu. Fotoğraf çekimleri sırasında bir sokak kedisi ile kurduğu yakınlık dikkatimi çekti. Evinde de bir kedisi olduğunu belirten sanatçı, yeni yeni çalmaya çalıştığı klarneti ile de bize mini bir konser verdi.

Darbe girişimi gecesi

"İnsanlar marketleri boşaltıyordu. Herkeste garip bir telaş vardı. Ben 'Saçmalamayın' diyordum; hiç ihtimal vermiyordum. Köprüleri kapattıklarını görünce bomba ihbarı var sandım. 80 darbesini yaşayan insanların verdiği refleksle, bizimki arasında çok fark var. Annem çok kötü oldu mesela."

"Normalde insanları coşturmak için sahneye çıkıyoruz ama oraya çıktığımızda sevinç ve hüzün bir aradaydı. Bir yanda müthiş bir beraberlik var, 'Yaşasın demokrasi' diye bağırıyorsun, diğer tarafa dönüyorsun, gözleri yaşlı analar, şehitler var."

Orhan Ölmez, en çok şehit verilen yerlerden biri olan Ankara Gölbaşı'nda da, bir şehit yakınıyla fotoğraf çektirdiği anın kendisini çok etkilediğini ve bu anı asla unutamayacağını ifade etti.

Olayın hâlâ çok sıcak olduğunu, yaşananların vahametinin, ne kadar ciddi bir olay atlattığımızın ileride daha iyi anlaşılacağını belirten Ölmez sözlerine şöyle devam etti: "Terör her yerde oluyor; Fransa'da da, Amerika'da da; ama bu başka bir olay. Düşmanın olduğunu bilirsin, ona göre davranırsın. Burada beraber ekmek yediğin insanın yaptığı bir şey var; çok daha acı."

