Orhan Okulu er meydanında tarih yazdı (2)

ELMALI\'DA 6\'NCI KEZ BAŞPEHLİVAN OLAN OKULU: \"MUTLUYUM, TARİHE GEÇTİM\"

Ata sporu güreşin \'ilk er meydanı\' olarak bilinen 666\'ncı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Orhan Okulu, 6 defa üst üste başpehlivan oldu. Finalde İsmail Balaban\'ı yenen Okulu, büyük bir sevinç yaşadı. Güreşlerde ikinciliği İsmail Balaban, üçüncülüğü ise Ali Gürbüz ile Nedim Güler elde etti.

Final sonrası düzenlenen törende Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan başpehlivanlara madalyalarını takdim etti. Güreşleri izleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başpehlivanlarla fotoğraf çektirdi.

Tören sırasında çocuklarıyla kupa sevincini yaşayan Orhan Okulu, kızından beklenmedik tepki aldı. Kucağına aldığı kızı Okulu\'ya, \'Baba sen yağlısın\' diyerek kızıp, gözyaşı döktü. Okulu, takım arkadaşları ve kendisini destekleyenlerle fotoğraf çektirdi. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okulu, Elmalı\'da er meydanına altın kemeri kazanma hedefiyle çıktığını söyledi. Yağmurlu havada zor güreşler sonrası rakiplerini yendiğini vurgulayan Okulu, \"5 yıldır burada başpehlivan oluyordum. 6\'ncıyı kazandım. Finale ulaşıp birinci oldum ve altın kemerin ebedi sahibi oldum. Seyirciler bizi yağmurun altında izledi. Biz de hakkını verdiğimizi zannediyorum. 2018\'de Kırkpınar\'da başpehlivan oldum. Elimden gelen her şeyi sahada yapıyorum\" diye konuştu.

Ahmet Taşçı\'nın rekorunu kırmasının hatırlatılması üzerine Okulu, \"Çok mutluyum.1998\'den sonra Ahmet Taşçı altın kemeri 5 defa üst üste almış. Ben de rekoru elde etmek için elimden geleni yaptım. Mutluyum, tarihe geçtim. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışıp Kırkpınar\'da 3 yıl üst üste kazanarak altın kemeri Antalya\'ya getirmek istiyorum. Elmalı\'da kazandığım kemeri tüm Antalyalılara ve şehitlere armağan ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güreşlerden detaylar

- Seyirci detayları

- Ödül töreni

- Orhan Okullu\'nun açıklamaları

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