Orhan Miroğlu'nun oğluna kan aranıyor

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun engelli oğlu Zerdeşt Miroğlu, Perşembe akşamı yoğun bakıma alındı. Miroğlu'nun, oğlu Zerdeşt için kan aranıyor.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre; cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyor.

Orhan Miroğlu, bu sabah 25 yaşındaki oğlu için bir tweet attı: Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu Mustafa beyi arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.”

Zerdeşt’e kan vermek isteyenler Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri ve Konya’daki Kızılay kan merkezlerine gidip, bağışta bulunabilir.