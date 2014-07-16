Orhan Miroğlu'na göre Kürtler, oyunu Erdoğan'a verecek

Köşk seçiminde Kürt vatandaşların tutumları hakkında değerlendirmelerde bulunan Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu, "Kürtler, ikinci turda boykot kararına uymaz ve oylarını Erdoğan'a verir" iddiasında bulundu.

BDP’li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın kardeşi Namık Sakık da "Sağduyulu bütün Kürtlerin, kanı durduran, faili meçhulleri bitiren Erdoğan’a oy vermesi gerekir” dedi.

Önceki gün Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için 9 bin TL bağışlayan Namık Sakık, “Tayyip’çiyim ben. Bu adamın gelişiyle gün yüzü gördük. Ama HDP’de insanlar kan üzerinden, şiddet üzerinden siyaset yapıp köşe başlarına oturmakta" ifadesini kullandı.

Orhan Miroğlu'nun Türkiye gazetesinde yer alan görüşleri şöyle:

'Akan kanı durduran siyasi lidere karşı jest yapmaları gerekirdi'

Selahattin Demirtaş'ın adaylığının 30 Mart'ta denendiğini belirten Miroğlu, "HDP'nin aldığı oyların temelde Kürt oylarından ibaret olduğu görüldü. Şimdi Kürt meselesinde akan kanı durduran bir siyasi lidere karşı bu dönemde Kürtler keşke bir aday göstermeyip siyasi ve anlamlı bir jest yapabilselerdi diye insan gönlünden geçirmiyor değil. Kürtler ya 100 yıllık mücadelesini feda edecek ya da bu kazanıma en büyük saygıyı göstermiş, bu kazanımla en büyük ilişkileri kurmuş bir ülkede doğru tercih yapacaklardır. Bu tercih ne Ekmeleddin Bey ne de Selahattin Bey'e oy vermek anlamına gelmiyor. Tam tersi Başbakan'a oy vermeyi adeta emrediyor." diye konuştu.

'İhsanoğlu, kimlik bunalımı yaşıyor'

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kimlikler bunalımı yaşadığını kaydeden Miroğlu, "Bir yandan milliyetçi kesimlere seslenen ifadeler kullanıyor bir yandan AK Parti tabanına yönelik mesajlar vermeye gayret ediyor. Bir yandan da Kemalist çevreleri memnun etmek çabasında. Bu bir siyasi tutarlılık değil" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanlığı vizyonu sadece Erdoğan'da var'

Erdoğan'ı farklı kılan şeyin geleneklere uygun bir protokol cumhurbaşkanlığı yapmayacağını söylemesi olduğunu belirten Miroğlu, "Halk verdiği oyun kıymetinin farkında ve verdiği oyun siyasal bir karşılığı olmasını istiyor. İşte bu siyasal karşılığı bugünkü haliyle bir tek Başbakan Erdoğan sunabiliyor. Bir cumhurbaşkanlığı vizyonu gördüğümüz kadarıyla sadece Başbakan Erdoğan'da var" diye konuştu.

'İlk turda da Erdoğan'

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Kürt seçmenin Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten Miroğlu, "HDP seçmeni içerisinde de Başbakan'ın adaylığına evet diyecek büyük bir kesim var. İkinci tura kalmadan da ben HDP seçmeninden Başbakana oy çıkacağını ve üstelik bu oyların belirleyici olacağını düşünüyorum. Kürt hareketi ikinci turda oyların Başbakan'a gitmemesi için tavır koymaya zorlanıyor. Selahattin Demirtaş adaylar arasında en popüler olanı. Medyanın ilgisi de yüksek. Bu ilginin tek sebebi Kürt oylarının Başbakan'a gitmesini engellemektir. Ama HDP boykot kararı alsa bile tıpkı referandumda olduğu gibi, bu boykot kararına insanların uyacağı kanaatinde değilim. Seçmenler sandığa gidecekler ve tercih edebilecekleri tek aday olacak." dedi.

Yeni Akit'e konuşan Namık Sakık'ın açıklamaları şöyle:

BDP’li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın kardeşi olan Namık Sakık, 2002 yılından bu yana HDP’ye karşı AK Parti saflarına geçtiğini belirterek, “Tayyip’çiyim ben. Bu adamın gelişiyle gün yüzü gördük. Ama HDP’de insanlar kan üzerinden, şiddet üzerinden siyaset yapıp köşe başlarına oturmakta. Bu ülkenin geleceği Tayyip Erdoğan’a bağlı… Ben, Erdoğan olmadan bu işin olmayacağına inanıyorum. Ben üzüm yemek istiyorum, bağcıyı dövmek istemiyorum” dedi.

'Dünyaya kafa tutan adam, benim liderimdir'

“Erdoğan’ı seviyor olmam, BDP-HDP taraftarlarınca beğenilmedi ama halk ve yakınlarım tarafından takdir ediliyor. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu seviyorum en başta… Erdoğan; politikalarıyla, çözüm sürecindeki tavrıyla, Ortadoğu’da üstlendiği rolü ve tavrıyla bu vatandaki 76 milyonun birliğini sağlıyor” diyen Sakık, “Uçak biletim cebimde, ayın 26’sında Muş’tayım. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’ın bir oy daha fazla alması için çalışacağım, Erdoğan için ailemden de oy istiyorum. Ben Erdoğan’a inanıyorum” şeklinde konuştu. Namık Sakık, “Selahattin Demirtaş ile Erdoğan’ı kıyaslamak istemiyorum. Ama benim tercihim Erdoğan… 76 milyonluk nüfusu korumak, vatanımızın ve devletimizin birliği için Erdoğan diyorum. Dünyaya ve Batı’ya kafa tutan adam benim liderimdir” diye konuştu.

'Ülkenin gerçek lideri'

Başbakan Erdoğan’a yönelik eleştirilerin haksız olduğunu ifade eden Sakık, “Vicdansızlıktır. Bu insan faili meçhulleri durdurdu, bize her konuda yardımcı oldu. Kürtleri-Türkleri bir araya getiriyor. 2002 yılına kadar benim ağabeyim öldürüldü, çevremdeki bir çok insan öldürüldü. Ensemizde namlu uçları, çetelerle uğraştık. Bu adam benim düşüncemi söyleyebiliyor. Hayranıyım. Bu ülkenin gelecek lideridir. Sağduyulu bütün Kürtlerin Erdoğan’a oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu Muş’ta söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.