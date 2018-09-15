Orhan Miroğlu'na AKP'de yeni görev

Eski AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, partinin Tanıtım ve Medya Başkan yardımcılığı görevine getirildi.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Miroğlu, yeni görevini sosyal medya hesabı Twitter'da duyurdu. Miroğlu, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle partimizin deneyimli politikacısı Mahir Ünal başkanımız ile birlikte Tanıtım ve Medya Başkanlığında beraber çalışacağız. Görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyorum” dedi.