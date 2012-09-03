Orhan Miroğlu: Taraf'ın benim için miadı doldu, yollarımız ayrıldı

Orhan Miroğlu, Taraf gazetesine gönderdiği, ‘Vur kendini dağlara’ adlı son yazısının gazetede yer almadığını söylerken, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan tarafından yazısının kısaltıldığını dile getirdi.



A Haber'e konuk olan Orhan Miroğlu Taraf gazetesi hakkında sert eleştirilerde bulundu.



Orhan Miroğlu, “Taraf’ın benim için miadı doldu” dedi ve şu açıklamalarda bulundu:

‘Vur kendini dağalara’

“Bugün gazetede yazım kullanılmadı. Beş yıldır Taraf’ta yazıyorum. Yazılarım Taraf’ta 5.000 vuruşun üzerinde kullanıldı. Editörlerim de alıştı ben de alıştım buna. Zaman zaman 5000’i geçmesin diye uyarıldığım oluyordu. Yazımı Pazar günü gönderdim, “Vur kendini dağlara”… İçinde bulunduğumuz psikolojik harekât dedim ben buna, devlet bundan vazgeçti şimdi PKK şimdi bunu yapmak istiyor dedim ve bunu eleştirdim. 5,600 civarında idi vuruşu. Bu benim normalde kullandığım vuruşun çok ötesinde değil.”

‘Ahmet Altan yazımı 4.000 vuruşa indirdimiş’

“Editörüm yazıyı aldığı için aradı teşekkür etti. Sonra telefonla aradı. Ben bugün gazetede yokum Orhan Bey, arkadaşlar Ahmet Altan’ın talimatıyla yazınızı 4.000 vuruşa düşürmenizi istediler dedi. Zaman zaman böyle uyarılar geliyordu, ben de düşürüyordum yazımı. Ama Ahmet Bey’in Davutoğlu ve Başbakan ile ilgili yazdığı yazılardan ötürü bir eleştiri yönelttim, 1paragraflık. Taraf’ın bir formatı var, o gün yazı yazan tüm yazarların, isimleri ve yazılarının başlıkları birinci sayfada yer alıyor. Ondan sonra benim yazılarım, 1-1,5 aydır hiçbir yazım orada kullanılmadı.”

‘Ahmet Bey’e söyleyin ben bunu düşürmeyeceğim’

“Ben gazeteye ayda 12 yazı yazıyorum. Editörüm Tamer Bey bana bunu söyleyince Ahmet Bey’e benden de şunu söyleyin” Ben bunu düşürmeyeceği” dedim. Düşürmemin sebebi de şu bana farklı bir muamele yapılıyor o gazetede. Ben daha önce Ahmet Bey’e mesaj da çektim “sizi eleştirdim diye 1 aydır hiçbir yazımı 1. Sayfadan vermediniz. Bu doğru bir şey değil dedim”.

‘Yazım gazetede yer almadı’

“Bugün baktım yazımı gazetede kullanmamışlar, ama internet sitesine koymuşlar. Aradım Tamer Bey’i kullanmadığınız bir yazıyı internete koymanız doğru değil. Gazetede yer almayan yazının internette yer almasının bir anlamı yok. Böyle bir yol ayrımına geldik. Ben zaten dışarıdan yazan biriyim. Bu mantalite ve bu fikirlerle yazdığım her yazı taraf gazetesinin başyazarının tırnak içerisinde onu tenziye ederek söylüyorum panzehiri gibi. Benim yazılarım ile onun yazıları arasında %100 örtüşmeyen çok şey var. Onun da benim de yürüttüğümüz yazı tarzlarımız sistemli. Dolayısıyla burada ısrar etmenin bir anlamı yok.

‘Tarafın benim için miadı doldu’

Taraf Gazetesi benim için çok değerli bir mazi olarak kalır. Ben bugünkü Taraf’ın yazmaya başladığım Taraf olduğu kanaatinde değilim…. Taraf’ın benim için miadı doldu”