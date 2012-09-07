Orhan Kemal'in romanı Çin'de yayımlandı

Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal'in ''Bereketli Topraklar Üzerinde'' romanı, Çin'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması (TEDA) Projesi kapsamında, Orhan Kemal'in ''Bereketli Topraklar Üzerinde'' romanı, Yongmin Xia'ın çevirisiyle Çinli kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, romanın yeni yayımlanmasına rağmen Çinli okurlardan olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtti.

TEDA Projesi kapsamında yayımlanan 9 kitaptan 4'ünün Orhan Kemal kitabı olduğunu vurgulayan Öğütçü, ''Orhan Kemal, Türk edebiyatının amiral gemisidir, yol açıcıdır. Orhan Kemal'in geçtiği her ülkeden diğer Türk edebiyatı eserleri de geçecek ve okunacaktır. Bu kitaplar aslında kültür elçilerimizdir'' dedi.

Öğütçü, ''Bereketli Topraklar Üzerinde''nin yazarın en bilinen ve en çok okunan romanlarından olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Orhan Kemal romanlarında küçük insanları konu ediyor ve küçük insanlar dünyanın her yerinde yaşıyor. Bu nedenle bu insanların anlatıldığı kitaplar her yerde ilgi görecektir. Bu kişilerin günlük sıkıntıları, geçim dertleri, daha iyi yaşama çabaları, hayalleri, mutlulukları ve mutsuzlukları. Çin'de de bu hikayeler daha geniş bir kesimi anlattığı için beğenilecektir.''

Türkiye'nin ''Bereketli Topraklar Üzerinde'' kitabının birkaç gün önce Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda tanıtılmasının bir deneme olduğunu söyleyen Öğütçü, gelecek yıl Türk edebiyatının Çin'e büyük çıkarma yapacağını kaydederek, orada ''Türkiye'yi ve Orhan Kemal'i anlatmak istediğini'' ifade etti.