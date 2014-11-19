Orhan Kemal Öykü Yarışması sonuçları açıklandı

Orhan Kemal Öykü Yarışması, birincilik “Ara Nağme” adlı yapıtı ile Fuat Sevimay’ın oldu.

Çukurova Edebiyatçılar Derneği’nin (ÇED), Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yedincisini düzenlediği yarışmanın seçici kurulu şu isimlerden oluşuyor: Alper Akçam, Zafer Doruk ve Vecdi Çıracıoğlu.

“Gölgeler ve Yelkovan” ile İbrahim Karaoğlu ikinciliğe, “Yasak Kitap” ile Deniz Faruk Zeren ise üçüncülüğe seçildi. Özendirme ödülü, “Yaşanmış Yıllar” ile Yaşar Yıltan’a, seçici kurul özel ödülü ise “Hayattan Kareler” ile Çağla Şimşek’e verildi.

Ödüller 12 Aralık’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenle kazananlara verilecek.