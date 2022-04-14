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Orhan Günbay'ı öldüren dört polise müebbet hapis

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 16 Aralık 2019’da gerçekleşen olayda polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracına ateş açılan Orhan Günbay ölmüştü

14 Nisan 2022 19:30

Bitlis'te "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla aracı taranan Orhan Günbay’ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada dört polise müebbet hapis cezası verildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin ateş açması sonucu yaşamını yitiren Orhan Günbay’ın Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. Mahkeme dört polis hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

25 yıla düşürüldü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 16 Aralık 2019’da gerçekleşen olayda polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracına ateş açılan Orhan Günbay ölmüştü. Ahlat Emniyet Müdürlüğü personeli dört polis memuru hakkında "kasten adam öldürme" suçundan açılan davanın Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması yapıldı.

Duruşmada sanık dört polis hakkında "kasten adam öldürme" suçu sabit görülerek müebbet hapis cezası verildi. Verilen ceza 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü.

Mahkeme müebbet hapis cezası alan sanık polisler S.K, O.O, D.K. ve A.K. hakkında tutuklama kararı verdi.

Farklı illerde görev yapan polis memurları tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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