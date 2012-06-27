T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Orhan Gencebay'ın acı günü

Motosikletinden düşerek ağır yaralanan Orhan Gencebay'ın yeğeni hayatını kaybetti

27 Haziran 2012 14:26

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, bir hafta önce motosikletinden düşerek ağır yaralanan Orhan Gencebay'ın yeğeni Emre Baş, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Bodrum’a bağlı Göktürkbükü Beldesi’nde geçen 19 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip yola düşen 36 yaşındaki Emre Baş, ağır yaralanmıştı. Ünlü besteci ve ses sanatçısı Orhan Gencebay ’ın yeğeni olan Baş, ambulansla Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren Emre Baş, saat 20.00 sıralarında, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Baş’ın hastaneden alınan cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.

Orhan Gencebay’ın ölüm haberi aldıktan sonra hastaneye gittiği, daha sonra da buradan ayrıldığı belirtildi. Emre Baş’ın cenazenin yarın havayoluyla İstanbul ’a götürüleceği öğrenildi. (DHA)

ETİKETLER

Orhan Gencebayyeğenikaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24