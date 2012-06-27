Orhan Gencebay'ın acı günü

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, bir hafta önce motosikletinden düşerek ağır yaralanan Orhan Gencebay'ın yeğeni Emre Baş, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Bodrum’a bağlı Göktürkbükü Beldesi’nde geçen 19 Haziran günü meydana gelen trafik kazasında, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip yola düşen 36 yaşındaki Emre Baş, ağır yaralanmıştı. Ünlü besteci ve ses sanatçısı Orhan Gencebay ’ın yeğeni olan Baş, ambulansla Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren Emre Baş, saat 20.00 sıralarında, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Baş’ın hastaneden alınan cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.
Orhan Gencebay’ın ölüm haberi aldıktan sonra hastaneye gittiği, daha sonra da buradan ayrıldığı belirtildi. Emre Baş’ın cenazenin yarın havayoluyla İstanbul ’a götürüleceği öğrenildi. (DHA)