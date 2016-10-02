Orhan Gencebay’dan ‘silahlı saldırı’ açıklaması

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay hakkında ortaya atılan silahlı saldırıya uğradığı iddialarına yağtığı yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili dün sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradığı ve hatta durumunun ağır olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddiaları daha ileri boyuta taşıyanlar Orhan Gencebay'ın öldüğü bile söylendi. Ünlü sanatçı bu haberlerin yayılması üzerine açıklama yaptı:

''Sevgili canlarım, gönül dostlarım, sosyal medyada 1 Ekim günü "Orhan Gencebay'a silahlı saldırı" diye bir haber yayınlandı. Gerçekle hiç bir ilgisi olmayan bu yalan habere, candan göstermiş olduğunuz büyük tepkinize, şahsıma duyduğunuz büyük sevginize, ilginize sonsuz teşekkürler ediyorum.

En candan, en derin sevgi ve saygılarımla.

Berhudar olun