Orhan Gencebay'dan iftar açıklaması: Evelallah aslanlar gibiyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Tarabya'daki Huber Köşkü'nün bahçesinde sanatçılara ve sporculara iftar yemeği verdi. İftara katılanlar arasında bulunan Orhan Gencebay yaptığı değerlendirmede, "Elhamdülillah biz Müslümanız. Büyük kitle halinde İslam ülkesiyiz... Evelallah aslanlar gibiyiz her konuda" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın iftar yemeğinde, sanat dünyasından sanatçılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan, Gülben Ergen, Cengiz Kurtoğlu, Alişan, Kenan İmirzalıoğlu, Eser Yenenler, Fettah Can, Muazzez Ersoy, Zerrin Özer, Hande Yener, Yavuz Bingöl, Mustafa Sandal, İbrahim Sadri, Sinan Özen, Niran Ünsal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir davetli topluluğu yer aldı.

Sanatçı Orhan Gencebay, iftar programıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun her kesimine temas ederek, davette bulunarak görüştüğünü söyledi.

Davetin nazik, güzel bir davranış olduğunu belirten Gencebay, "Biz de sanatçılar olarak bu davete icabet ettik. Tabii ki devletimizin başıdır, saygımız büyüktür bu makama, bu kişilere. Dostlarla da görüştük" dedi.

Gencebay, Erdoğan'ın iftar programına katılanlara, günün anısına Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş tarafından kaleme alınan "Hazreti Muhammed'in (S.A.V) hayatı ve İslam Daveti" isimli eserini hediye etmesiyle ilgili ise "Peygamberimizin yaşamını anlatan bir kitap hediye ettiler. Hep beraber orada dün akşam güzel bir iftar yaşandı. Biz de katılmaktan mutlu olduk" diye konuştu.

'Ülkemiz nazik dönemler yaşıyor'

Gencebay, Türkiye'nin nazik bir dönemden geçtiğini ifade etti.



Türkiye'de, dil, din, cins ve ırk farklılıkları olduğunu ancak ayrım bulunmadığını belirten Gencebay, şöyle devam etti:



"Elhamdülillah biz Müslümanız. Büyük kitle halinde İslam ülkesiyiz. Tabii ki içimizde Müslüman olmayan da vardır. Onlar da bizim kardeşimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak Türk milletini oluşturan toplumuz. Biz değerlerimize saygı duyarız, değerlerimizi koruruz. Şu anda çok nazik dönemler yaşıyor ülkemiz. Bu dönemlerin değerini bilerek vatanımıza gereken ilgimizi gösteriyoruz, daha da gösterebiliriz. Hep beraber aynı duyguda değerleri değerlendirilerek varlığımızı sürdürürsek sanıyorum ki olumsuza çok iyi cevapları bu şekilde verebiliriz."



Gencebay, şu anın birlik zamanı olduğunu, bunu her zaman söylediğini vurguladı. Uzun yıllardır yaptığı bestelerle birliğin önemine değindiğini aktaran Gencebay, şunları anlattı:



"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile varlığımızı sürdürmek için gerekeni yapmamız lazımdır. Evelallah aslanlar gibiyiz her konuda. Var olan sorunları çözmek için hep beraber eğilirsek bu sorunları daha rahat çözeriz. Hepimiz bu ülkenin, bu vatanın fertleri olarak bu vatana sahip çıkmak durumundayız ve mecburiyetindeyiz."

'İftar hoş ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi'

Şair ve sunucu İbrahim Sadri ise davetin geniş katılımlı hoş ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davete gelen misafirlerle tek tek ilgilendiğini söyleyen Sadri, "Davetli olarak iftara katıldık. Spor ve sanat dünyasından isimler vardı. Geniş katılımlı bir davetti. Güzel, hoş, samimi bir ortamda gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı gelen misafirlerle tek tek ilgilendi, girişte ve uğurlarken" diye konuştu.

Sadri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programına katılanlara, "Hazreti Muhammed'in (S.A.V) hayatı ve İslam Daveti" isimli eserini hediye etmesiyle ilgili ise "İftarın sonunda da Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş'ın hazırladığı Siyer-i Nebi'sini her bir davetliye hediye etti. Memleket meselelerine, ülke sorunlarına ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Kendi adıma, uzun süredir birbirimizi görmediğimiz sanatçı dostlarla görüşme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.