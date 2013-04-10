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Orhan Gencebay'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt

Orhan Gencebay: Ben 300 milyon tirajı olan bir insanım. Bu dünya çapında bir ilgidir. Bu gönül dostluğunu kimse bozamaz

10 Nisan 2013 14:40

Akil insanlar heyetinde yer alan snatçı Orhan Gencebay, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eleştirilerine cevap verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında Akil İnsanlar listesindeki bazı isimleri eleştirmesine Lale Mansur’dan sonra Orhan Gencebay’dan ad yanıt geldi.

Orhan Gencebay, "Bu talep bizden gelmedi. Göreve devletimiz çağırmıştır. Biz de icabet ettik. Geniş kitlelerin sevdiği bir sanatçı olarak elimizden geleni yapmaktan gurur duyacağız. Önümüzdeki günlerde yapmamız gerekenler daha da netleşecektir. Kimse bize dayatma yapmadı" dedi.

Bugün gazetesinden Serkan Bal’ın haberine göre her zaman sağduyudan yana olduğunu belirten Gencebay, fikirlerinin ve duruşunun belli olduğunu dile getirdi. Gencebay, şöyle devam etti:

"Ben yıllar önce 1997'de 'Gelin Birlik olalım. Çok geç olmadan' diye seslenen biriyim. Yıllardır boynumda barış simgesi olan bir kolye taşıyorum. 1975 yılında 'Batsın bu dünya'yı mutlu, barış içinde aydınlık bir Türkiye için söylemiştim.

Üç yıl önce 'Vatan Sağolsun' diye bir şarkı yaptım. Ben tüm bu bestelerimi hümanist bir düşünceyle hayata geçirdim. Vatan için gerekirse ölürüz. Ata'mızın dediği gibi, maksat vatansa gerisi teferruattır.

Barış hepimizin isteğidir. Ben 300 milyon tirajı olan bir insanım. Bu dünya çapında bir ilgidir. Bu gönül dostluğunu kimse bozamaz."

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