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Bahçeli'nin Akil İnsanlar tepkisine ilk yanıt Lale Mansur'dan

Mansur, “Bahçeli demek ki, Atıf Yılmaz'ın, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan 'ın filmlerini enteresan buluyor” yorumunda bulundu

10 Nisan 2013 11:17

MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm sürecine yönelik eleştirilerini, 'Akil İnsanlar' heyetinden isimler zikrederek sürdürmüştü. Heyette yer alan ve ismi anılan oyuncu Lale Mansur'dan kısa yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında, çözüm sürecine yönelik eleştirlerini sürdürmüş ve 'Akil İnsanlar' heyetine yüklenmişti.

Bahçeli, "PKK'lıları kardeş olarak gösteren Tatar Ramazan herkesi Abdurrahman Çavuş mu zannetmektedir? Ölen PKK'lılara şehit diyecek kadar çukura girmiş Mükremin Çıtır herkesi Feriştah, Mücver abla, zavallı Numan ve Tirbişon mu görmektedir?

'Kaderin böylesine yazıklar olsun' diyen ve sadece şarkılarıyla bilinen Sayın Gencebay neden bahsedecek, sadece 'dil yarası'yla mı durumu kurtaracaktır? Hülya Koçyiğit hanımefendi çözümü mü yoksa filmlerindeki sahneleri mi anlatacaktır? Türklerin ayrıcalığını paylaşmak istemediğini hezeyan içinde duyuran ve enteresan filmlerle anılan Lale Mansur hanımefendi mi çözüm ve barış konferansı verecektir?.." demişti.

IMC TV'de Mustafa Kuleli'nin konuğu olan oyuncu Lale Mansur, Bahçeli'nin bu sözleri üzerine kısa bir değerlendirme yaptı.

Mansur, “Bahçeli demek ki, Atıf Yılmaz'ın, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan 'ın filmlerini enteresan buluyor” yorumunda bulundu.

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