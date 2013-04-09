Bahçeli: Âkil İnsanlar Anadolu'da bozguna uğrayacaktır

MHP Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Âkil İnsanlar heyetine değinerek, "12 kötü adamın gediklileri Akil İnsanlar listesinde yoktur. Mesela Cengiz Çandar, Hasan Cemal. Bölücü örgütün üst kadrosuna mı yükselmişlerdir, neden 63 Akil İnsan içinde değillerdir? Bu 63'lükler Anadolu'da bozguna uğrayacak, sorulan hiçbir soruya cevap veremeyecek 2 ay sonunda da Başbakan'a sığınacaklardır" dedi.

Bahçeli Âkil İnsanlar heyeti arasındaki sanatçılara da değinerek, "Tatar Ramazan herkesi Abdurrahman Çavuş mu zannetmektedir?" dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşması şöyle:

'Erdoğan kötülüğün daniskasını yapıyor''

Milli değerlerimizin etnik şarapnel parçalarıyla dağılması için plan yapanlar AKP ile cesaret taşımışlardır. Başbakan Erdoğan aziz milletimize kötülüğün daniskasını yapmak için adeta görevlendirilmiştir. Başbakan'ın Türk milletinin kanına doymayan, hezimete uğramasından şikayet etmeyen, hasis ve lekeli vicdanlarla ağız birliğinde olduğu net ve bellidir.

'Sözde aydın güruhu '

Türk milletinden alacaklı olduğunu düşünen her sefil zihniyet bu kafa yapısı tarafından yakın ilgi görmüştür. Gözdağları ile kurulmaya çalışılan gerilim, küresel planlara imkan ve destek sağlamıştır. Erivan hayranları, Erbil yanaşmaları, Kandil elçileri, sözde aydın güruhu, teslimiyet lobisinin temsilcileri, çözüm ve barış ezberi etreafında kenetlenmişlerdir. Bu ihanet ittifakının merkezi dış kaynaklıdır.

Amaç devletimizin ilke ve esaslarını bükmek ve kırmaktır. Bunlar korku pompalamanın ucuzluğu ile eşdeğer sayılmamalıdır. Bu söylediklerim aşırı olarak değerlendirilmemelidir. PKK'nın kanla elde etmeye çalıştığı hedeflerin hükümet tarafından sahiplenilmesi daha ne söylenebilecektir? Teröristlerin el üstünde tutulduğu süreç ihaneti milli birliğimizi sahiplenmenin ilkel ve ırkçı olarak lanse edilmesi nasıl ifade edilecektir?

Kalabalıkların kızgınlıkları BOP'un zıvanadan çıkarmasıyla yayılmıştır. BOP Türkiye'nin içinde bulunduğu haritaların yeniden belirlenmesi, sınırların yeni baştan düzenlenmesini isteyen yeni bir oyundur. BOP'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki totaliter rejimlerden işe başlaması şaşırtıcı görülmemelidir. BOP'un ana hedefi Türkiye'dir.

'Amaç Kürdistanı kurmak'

Bu kanlı ve insanlık dışı yeni sömürgeciliğin yeni senaristi ABD, oyuncusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP hükümeti kılavuzu BOP olan oyunun dişlileri arasında kalmıştır. Suriye'deki rejimin direnç göstermesi, arzulanan dönüşümün engellerle karşılaşması BOP'un hedeflerinden çıkarmamıştır.

BOP'un ana amaçlarından biri Kürdistan'ı kurmaktır. Komşu coğrafyaları Arap Baharı olarak yakan bu plan ülkemizde de PKK Baharı olarak yakacak.

'ABD Dışişleri'nin üzerine vazife mi?'

ABD Dışişleri Bakanı'nın üstüne vazifeymiş gibi kullandığı ifadeler sorunlu ve tartışmaya açıktır. Müslüman coğrafyasını şiddete çeviren bir ülkenin bakanı barışı açıklamaktadır. Irak'ta binlerce kadına tecavüz eden, binlerce çocuğu yetim bırakan bir ülkenin bakanı bize barış dersi vermiştir. Yabancı siyasetçilerin tenkit veya övgülerin milletimizin umurunda bile olmadığını kesinlikle anlamalılar.

Âkil İnsanlar eleştirisi

İmralı canisi AKP iktidarı henüz dağ kadrosunu ikna edememiştir. Bu arada 4. BDP heyeti de İmralı'ya giderek Kandil'e yeni bir mektup götürmüştür. Bu ne bitmez bir mektuplaşma serüvenidir ki bir türlü mutabakat sağlanamamıştır. Acaba Başbakan da İmralı canisine acele cevap beklerim diye kenarları çiçeklerle süslü mektuplar göndermiş midir?

PKK'nın silahlara veda etme niyetinin olmadığı görülmüştür. Analar ağlamasın sözü, kan dursun yalanları, huzur refah ve barış vaatleri, PKK ile görüşmelerin makyajı olarak yayılmaktadır.

Türk milleti bölücü kuşatmaya alınmıştır. PKK'nın silahlara niyetinin olmadığı bariz şekilde görülmüştür.

Hangi akla hizmetle vatandaşın ödediği vergilerle PKK sözcüsü 63 kişi oluşturulur?

'Tatar Ramazan herkesi Abdurrahman çavuş mu zannediyor?'

Öcalan'ın doğum günü 4 Nİsan'da Başbakan ve 63'lük Akil İnsanlar bir araya gelere İmralı canisine pasta hediye etmişlerdir. Peki, bu 63 kişi neyi çözecek, neyin sürecini kabul ettirmeye çalışacaklar? Bunlara göre PKK terör örgütü müdür? Bu 63 sözde akil insan çözüm olarak neyi önerecektir? Tatar Ramazan herkesi Abdurrahman Çavuş mu zannetmektedir? Ölen PKK'lılara şehit diyen Mükremin Çıtır herkesi Feriştah olarak mı görmektedir? Hülya Koçyiğit çözümü mü yoksa filmlerdeki sahneleri mi anlatacaktır? Türk bayrağı yerine devlet bayrağı denilmesini isteyen hastalıklı zihniyet mi barışı sağlayacak?

'Neden Onlar akiller arasında yok'

12 kötü adamın gediklileri Akil İnsanlar listesinde yoktur. Mesela Cengiz Çandar, Hasan Cemal. Bölücü örgütün üst kadrosuna mı yükselmişlerdir, neden 63 Akil İnsan içinde değillerdir? Bu 63'lükler Anadolu'da bozguna uğrayacak, sorulan hiçbir soruya cevap veremeyecek 2 ay sonunda da Başbakan'a sığınacaklardır. Bunlara Türk milletinin kapısı da zihni de sonuna kadar kapalıdır. Çünkü Türk milletinin AKP, PKK, BDP ve İmralı canisine sırtı dönüktür.

"Erdoğan'ın 'edepli ol' çıkışına yanıt"

Sayın Başbakan sen bize edep konusunda söz söyleyecek en son kişi bile değilsin. Bizim senden edep öğrenecek halimiz yoktur. Bizim hamurumuz sağlamdır, sütümüz helaldir.

Şeytana yakasını kaptıran, siyaset meddahı birisi bize edep dersi vermeye nasıl cesaret edebilmektedir? Türkiye Cumhuriyeti ifadesini tabelalardan silmeye çalışan bir Başbakan edebi nasıl diline dolamaktadır? Şehitlerimizn kanlarıyla gözü yaşlı annelerin hasımlarıyla, bölücü vampirlerle helalleşme tavsiyesinde bulunan birisi bize edep dersini hangi halka verir? Bütün bunlara reğmen hala kendini edepli olarak görüyorsan, Allah sana da senin gibilere de akıl fikir ihsan etsin. Başbakan sataşacak yer aramaktadır.

Erdoğan yargının ne iş yaptığını en son sen öğreneceksin. Bölücülüğün hesabını vereceksin.