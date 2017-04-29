Orhan Gencebay'dan '15 Temmuz' şiiri

Orhan Gencebay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak şiir yazdı. Gencebay'ın bestesinde "Sen benim cennetim, hür vatanımsın. Sen ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiyem. Hem ekmeğim, hem suyumsun" ifadesi de yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Türk Emniyet Teşkilatı Yetimleri Eğitim Vakfı'nın (TEYEV) 35'inci Geleneksel Polis Balosu önceki akşam İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleştirildi. Balo, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan'ın himayelerinde protokol, prestij ve yardım amaçlı organize edildi.

Sahneye, Sibel Can'ı takdim etmek için davet edilen Orhan Gencebay, "Bundan sonra her şey bence çok iyi olacak. İnsanlığımızla vatanımız için ne yapmak gerekiyorsa yapacağız. Bu akşam geçen yılki gibi yorumcumuzu sunmam istendi. Vatan için canını gözünü kırpmadan feda eden canlarımız, nur içinde yatsınlar. Onların emekleri, kendilerini feda edişleri vatanımıza güç kazandırdı. Dedem de ülkemiz için 14.5 yıl savaşan bir gaziydi" diye konuştu. Orhan Gencebay, 15 Temmuz olaylarından sonra yazdığı ve yeni albümünde yer alacağını açıkladığı yeni şarkısı Canım Türkiyem'in sözlerini de gecede okudu.

Gencebay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnşallah ülkemiz için bundan sonra daha güzel ve daha iyi günler olacak. Büyük bir şer yaşadık ama inanıyorum ki bunun ardından büyük bir hayır çıkacak.Çok nadir görülen alçakça bir olay. İyi olmamızı istemeyen bazı art niyetli yabancı güçler, önümüzü kesmeye çalışan paralel güçler tarafından bize zarar verilmek istendi ama çok şükür üstesinden gelindi. Dikkatli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 'aynı duyguda birleşelim"

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi; milli ve yerli değerlerimizi koruyarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını bırakmayacağız"

"Aynı değerde buluşalım"

Hep beraber aynı duyarlılıkta ve aynı duyguda birleşmeli, vatan, demokrasi ve insanlık aşkına 'Evet' demeliyiz. Bunu hepimiz demek istiyoruz ancak yöntemlerimiz farklı. Gelin aynı şeyi söyleyelim, aynı değerle bir yerde buluşalım. Buna şiddetle ihtiyacımız var.

"Asker başımızın tacıdır"

Askerimiz başımızın tacıdır, askerimiz vatanımız için hiç düşünmeden canını vermektedir. Tarih boyunca şerefli ve onurlu askerlerimizle gurur duyduk. Daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde, bir avuç insanımızın, askerimizin cinnet getirdiği kanaatindeyim. Onlar normal değiller diye düşünüyorum. Vatani görevini yapan yavrularımızı, canlarımızın parçasını ayrı bir kenara koyuyorum. Onlar emir komuta zinciri içinde vatani görevini yapmaya çalışan evlatlarımız. Bir avuç dediğimiz, cinnet getiren diğer kesimi temizleyelim; zaten şu anda temizleniyorlar.

"Bütüne baktığımızda, askerimiz ve polisimiz şu anda vatan için aynı duygudadır. Askerimiz ve polisimizin hepsi, bu halkın içinden gelen canlardır ve halkın dediği olur. Türk halkı değerlerine son derece saygılıdır. Her gece meydanlarda nöbet tutan vatandaşlarımızda bunu gördük"

"Üzerime düşeni yapacağım"

Türk milleti, tarih boyunca değerlerini korumuştur. Ben de amatör bir tarihçiyim. Son derece gururlandım, gözlerim dolu dolu oldu bu gelişmeleri izlerken. Böylesine bir olayı pek yaşamadık tarihte ama üstesinden gelindi. Bundan sonrasına bakalım; cumhuriyetimizi, değerlerimizi, demokrasimizi koruyarak saygı ile gerekeni yapacağız inşallah. Ben de bir sanatçı olarak üzerime düşeni yapacağım.

"Canım Türkiyem"

Orhan Gencebay'ın 'Canım Türkiyem' isimli bestesinin sözleri şöyle:

Sen benim cennetim, hür vatanımsın

Sen ecdadımın yadigarısın

Varlığım uğruna armağan olsun

Vatanım, toprağım, canım Türkiyem

Hem ekmeğim, hem suyumsun

Vazgeçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun canım Türkiyem

Uğrunda can veren canlarımızla

Çıktık sonsuza bayrağımızla

Allah'ın yolunda imanımızla

Biz bize yeteriz canım Türkiye'm

Hem ekmeğim, hem suyumsun

Vazgeçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun canım Türkiye'm