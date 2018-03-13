Orhan Gencebay'a tepki: Bu laf biraz ayıp olmadı mı!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Posta gazetesin'den Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda kullandığı, "60’lardan beri gelip geçen zamanları çok iyi biliyorum. Bizi hep bizim dışımızdakilerden biri yönetti. Bugün durum böyle değil. Ülke iyi yönetiliyor" sözlerine, "Bugünü öveceğim diye dünü karalamak, tamamen yok saymak... İşte o zaman biz de 'Biraz vefa Orhan Abi...' deriz..." diyerek tepki gösterdi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Bu laf biraz ayıp olmadı mı Orhan Abi" başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Olmadı Orhan Gencebay...

Bu laf hiç olmadı...

*

Pazar günü Posta’da Alev Gürsoy Cimin’e verdiği mülakatta şöyle diyor:

“60’lardan beri gelip geçen zamanları çok iyi biliyorum...

Bizi hep bizim dışımızdakilerden biri yönetti...

Bugün durum böyle değil...

Ülke iyi yönetiliyor...”

*

Orhan Abiciğimiz...

Allah aşkına siz 1974’te neredeydiniz...

Hani şu Türkiye’nin Kıbrıs’taki soydaşlarımızı kurtarmak için müdahale kararı alıp uyguladığı o günlerde...

Ya haşhaş ekiminde Amerika’ya kafa tuttuğumuz o günlerde...

Söyler misiniz kim yönetiyordu o günlerde bizi...

O kararı bizim dışımızdan biri mi almıştı...

*

Türkiye’nin ekonomik devrimler yaptığı, piyasa ekonomisini müthiş bir başarı ile uygulamaya koyduğu Özal’lı günlerde...

Maçin’de miydiniz Orhan Abi...

Tamam... “Bugün çok iyi yönetiliyoruz” deyin...

Hiç itirazımız olamaz...

*

Tamam... “Bugün başımız her zamankinden daha dik yürüyoruz” deyin...

Tek kelime demeyiz...

*

Ama bugünü öveceğim diye dünü karalamak, tamamen yok saymak...

İşte o zaman biz de “Biraz vefa Orhan Abi...” deriz...

*

Yine de Orhan Abimizsiniz...

“Hatasız kul olmaz” deyip bağrımıza basarız...