T24 LogoT24 Logo
Medya

Orhan Gencebay'a tepki: Bu laf biraz ayıp olmadı mı!

"Allah aşkına siz 1974'te neredeydiniz..."

13 Mart 2018 17:16

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Posta gazetesin'den Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda kullandığı, "60’lardan beri gelip geçen zamanları çok iyi biliyorum. Bizi hep bizim dışımızdakilerden biri yönetti. Bugün durum böyle değil. Ülke iyi yönetiliyor" sözlerine, "Bugünü öveceğim diye dünü karalamak, tamamen yok saymak... İşte o zaman biz de 'Biraz vefa Orhan Abi...' deriz..." diyerek tepki gösterdi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Bu laf biraz ayıp olmadı mı Orhan Abi" başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Olmadı Orhan Gencebay...

Bu laf hiç olmadı...

*

Pazar günü Posta’da Alev Gürsoy Cimin’e verdiği mülakatta şöyle diyor:

“60’lardan beri gelip geçen zamanları çok iyi biliyorum...

Bizi hep bizim dışımızdakilerden biri yönetti...

Bugün durum böyle değil...

Ülke iyi yönetiliyor...”

*

Orhan Abiciğimiz...

Allah aşkına siz 1974’te neredeydiniz...

Hani şu Türkiye’nin Kıbrıs’taki soydaşlarımızı kurtarmak için müdahale kararı alıp uyguladığı o günlerde...

Ya haşhaş ekiminde Amerika’ya kafa tuttuğumuz o günlerde...

Söyler misiniz kim yönetiyordu o günlerde bizi...

O kararı bizim dışımızdan biri mi almıştı...

*

Türkiye’nin ekonomik devrimler yaptığı, piyasa ekonomisini müthiş bir başarı ile uygulamaya koyduğu Özal’lı günlerde...

Maçin’de miydiniz Orhan Abi...

Tamam... “Bugün çok iyi yönetiliyoruz” deyin...

Hiç itirazımız olamaz...

*

Tamam... “Bugün başımız her zamankinden daha dik yürüyoruz” deyin...

Tek kelime demeyiz...

*

Ama bugünü öveceğim diye dünü karalamak, tamamen yok saymak...

İşte o zaman biz de “Biraz vefa Orhan Abi...” deriz...

*

Yine de Orhan Abimizsiniz...

“Hatasız kul olmaz” deyip bağrımıza basarız...

ETİKETLER

ertuğrul özkökorhan gencebayhabergündem1960

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24