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Kültür-Sanat

Orhan Gencebay Yale'e girdi

Gencebay’ın ‘Aşkı Ben Yaratmadım’ adlı plağındaki fotoğrafı Yale Üniversitesi’nin yayınlayacağı kitabın kapağında kullanılacak.

21 Mayıs 2009 03:00

Orhan Gencebay’ın ‘Aşkı Ben Yaratmadım’ adlı plağındaki fotoğrafı Yale Üniversitesi’nin yayınlayacağı kitabın kapağında kullanılacak.

Türkler ve Osmanlı Tarihi üzerine önemli araştırmalara imza atan The Ohio Stage Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Carter V. Findley, Yale Üniversitesi Yayınları’ndan çıkacak, ‘Türkiye, İslam, Milliyetçilik ve Modernlik’ adlı çalışmasının kapağına Orhan Gencebay’ın 1980’de yayınladığı ‘Aşkı Ben Yaratmadım’ adlı plak kartonetindeki dua eden fotoğrafı kullanmak için izin istedi.

‘İzni severek verdim’

Star Gazetesi'nin haberine göre Orhan Gencebay, Okan Bayülgen’in programında, ünlü tarihçiye izni seve seve verdiğini anlattı. Türkçede yayınlanmış ‘Dünya Tarihinde Türkler’, ‘Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform’, ‘Ahmed Midhat Efendi Avrupa’da’, ‘Kale-miyeden Mülkiyeye’ gibi eserleri yayınlanan yazar, bir dönem Türkiye’de konuk öğretim görevlisi olarak da bulundu. Findley, mensubu olduğu üniversitede Osmanlı ve Türk Tarihi Kürsüsü kurulması için çalışmalar yürütüyor.

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