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Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır

Gencebay, sahne kostümleriyle ilgili olarak, "Bu edeple ilgili, akılla ilgili" demişti

18 Şubat 2022 12:49

Sanatçı Orhan Gencebay, sahne kostümleriyle ilgili yaptığı 'edep' açıklamasına şarkıcı Gülşen'in "Namuslu görünmek kimlere kalmış!" sözleriyle yanıt vermesi sonrası, Gülşen'i kastetmediğini belirterek, özür diledi.

Orhan Gencebay, son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleriyle ilgili olarak, "Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." demişti.

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