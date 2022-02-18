Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır

Konuya ilişkin 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Orhan Gencebay, sözlerinin Gülşen'e yönelik olmadığını belirterek özür diledi.

Gencebay, "Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben 'Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı' demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar açıklaması

Orhan Gencebay, "edep" açıklaması sonrası Hülya Avşar ile bir programdaki görüntülerinin sosyal medyada gündem olması hakkında da şunları söyledi:

"Hülya Avşar, 20 yaşında Türkiye Güzeli seçildiği zaman biz o yarışmada izleyiciydik. Güzeller güzeli Hülya'yı o zamandan itibaren çok sevdik ve çok yakın olduk. Bizim evimize sürekli gelirdi. O kadar samimiydik ki, bir baba-kız gibi, ağabey-kız gibi... Beni kızdırmaya bayılırdı. Mesela yanağımdan öpecek sanırdım, gelir ısırırdı beni. Ben de onu dizime yatırır döverdim. Hülya buna bayılıyordu. Yani bir espri bu. Zaten başka ne olabilir ki?"