Orhan Gencebay: Ona bunu hiç yakıştıramadım

T24 - Fazıl Say'ın arabesk yorumundan sonra, Orhan Gencebay 'Fazıl, eğer gerçekten böyle konuşuyorsa yanlış yapıyor' dedi.



“Türk halkının arabesk yavşaklığından nefret ediyorum” şeklindeki eleştirisiyle bir polemiğin fitilini ateşleyen piyanist Fazıl Say, iki gündür sosyal paylaşım sitelerinde bu konuda pek çok kişiyle tartışıyor. Say, son olarak Orhan Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” şarkısıyla ilgili olarak, “Arabeskin karamsarlığı, ezilen kesimin karamsarlığını sömürmekten ibaret. ‘Batsın Bu Dünya’ derken yat satın almak böyle bir şey olsa gerek” dedi. Say’ın yorumuna tepki gösteren Orhan Gencebay ise, “Fazıl çok önemli bir virtüözdür. Biz altının değerini biliriz, biz sarrafız. Fazıl’ı da takdir ederiz, ama Fazıl takdir ettiklerimizden sadece bir tanesidir. Yani Fazıl gibi birçok takdir edilen müzisyen vardır. Fazıl gerçekten böyle konuşuyorsa, ona bunu hiç yakıştıramadım, son derece yanlış konuşuyor” dedi.



“Bizi Türkiye’de ve dünyada dinleyen bu kadar insan var. Fazıl bunlara da haksızlık yapmış olur” diyen Gencebay, Say böyle konuşursa, konuştuklarının 10 para değeri olmayacağını dile getirdi.



“Batsın Bu Dünya”nın bugün birçok kesimde slogan olduğunu vurgulayan Orhan Gencebay,

“Ben bunu 1975 yılında yaptığım zaman Türkiye’de günde 100 kişi öldürülüyor ve yaralanıyordu. Sağ-sol davasıyla ülke bölünmeye çalışılıyordu. “Batsın Bu Dünya” eseri Türkiye’nin ağıtıdır. Onun müzikalitesi de son derece iyidir” dedi.



Bizim yaptığımız müziğin kalitesi, Fazıl’ın yaptığı müziğin kalitesi diyerek bir karşılaştırılma yapılamaz. Bunlar ayrı ayrı kategorilerdir, ayrı ayrı değerlerdir. Hepsinin ayrı bir yeri vardır. Milyonlarca insan kaç nesildir bağrına basmış, sevmiş, saymış ve takdir ediyor.





‘Bizim Fazıl’ımız’



Fazıl Say’ın Türkiye’yi terk etmesi gerektiğini belirtenlere katılmadığını belirten Orhan Gencebay, “Neden terk etsin? Fazıl bizim Fazıl’ımızdır” dedi. Çok iyi bir icracı olan Say’la gurur duyduklarını kaydeden Gencebay, “Ama gurur duyduğunuz bir insanın ağzından bu sözler çıkmaz, bu ona yakışmaz. Ben Fazıl’ın yine de bunları kendisinin konuştuğu kanaatinde değilim. Etrafındaki birçok kişinin bunu reklam yapmak için söylediği kanaatindeyim. Bana göre güçlü bir sanatçı ne konuştuğunu bilir, çok iyi bir sanatçı kimseyi kırmaya çalışmaz, özenli davranır. Söyleyeceği sözleri de bilimsel söyler” diye konuştu.