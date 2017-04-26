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Yaşam

Orhan Gencebay, Müge Anlı ile birlikte ‘kayıp’ arayacak

Müge Anlı'nın programına çıkan kardeşler, çocukken Orhan Gencebay'ın filminde oynayan kız kardeşlerini arıyor

26 Nisan 2017 22:26

Evlatlık verilen ablalarının Orhan Gencabay’ın filminde oynadığını düşünen kardeşler Müge Anlı’nın programına çıktı. Orhan Gencebay, kayıp kızı kendisinin de arayacağını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün Orhan Gencebay katıldı. Programa katılan ve kız kardeşlerini aradıklarını ifade eden Şentürk ailesinin, kız kardeşlerinin çocuk yaşta Orhan Gencebay’ın filminde oynadığını ifade etmelerinin ardından programa dönemin ışık şefi bağlanarak açıklamalarda bulundu.

 

‘O kızımızı çok sevmiştik’

 

Bunun hemen ardından programa katılarak açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay, kız çocuğunu hatırladığını ve o dönemde küçük kızı çok sevdiğini belirtti. Fakat genç kız hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığını ifade eden ünlü sanatçı, dönemin prodüktörünün ayrıntılı bilgilere sahip olduğunu ifade etti. Gencebay; “Biz o kızımızı çok sevmiştik. Ben de araştıracağım. Kızımızı bulacağız” dedi.

 

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