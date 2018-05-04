Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Gencebay'ın dün gece yediği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği belirtildi.

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Twitter'da usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede kaldırıldığını duyurdu.

Onur Akay, Twitter'da Gencebay'la çekilen bir fotoğrafıyla birlikte "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim" paylaşımında bulundu

CNNTürk'te yer alan habere göre, Onur Akay, kendisine ulaşan gazetecilere ise "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi" açıklamasında bulundu.