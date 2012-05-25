Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Önceki gün Edirne’de yaşamını yitiren 84 yaşındaki yengesi Remziye Gencebay’ın cenazesine katılan Orhan Gencebay (68), dönüşte fenalaştı.

Merhum amcası Mehmet Gencebay’ın eşinin cenazesinde duygusal anlar yaşayan ve "Çok sevdiğim bir yengemdi. Uzun zamandır görememiştim. Kısmet bugüneymiş. Tabutta görmek nasip oldu. Allah mekanını cennet etsin" diyen Gencebay'ın İstanbul'a döndükten sonra tansiyonu aniden yükseldi.



Hayat arkadaşı Sevim Emre tansiyonunu bir türlü düşüremediği sanatçıyı oğlu Altan Gencebay ile beraber apar topar Memorial Hastanesi'ne kaldırdı. Kontrol altına alınan Gencebay'ın tansiyonu düşürüldü. Gencebay kendisini iyi hissedince hastaneden taburcu edildi. Gencebay'ın evinde dinlendiği öğrenildi.