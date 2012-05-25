T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay, yengesinin cenazesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

25 Mayıs 2012 11:25

Önceki gün Edirne’de yaşamını yitiren 84 yaşındaki yengesi Remziye Gencebay’ın cenazesine katılan Orhan Gencebay (68), dönüşte fenalaştı.

Merhum amcası Mehmet Gencebay’ın eşinin cenazesinde duygusal anlar yaşayan ve "Çok sevdiğim bir yengemdi. Uzun zamandır görememiştim. Kısmet bugüneymiş. Tabutta görmek nasip oldu. Allah mekanını cennet etsin" diyen Gencebay'ın İstanbul'a döndükten sonra tansiyonu aniden yükseldi.
 
Hayat arkadaşı Sevim Emre tansiyonunu bir türlü düşüremediği sanatçıyı oğlu Altan Gencebay ile beraber apar topar Memorial Hastanesi'ne kaldırdı. Kontrol altına alınan Gencebay'ın tansiyonu düşürüldü. Gencebay kendisini iyi hissedince hastaneden taburcu edildi. Gencebay'ın evinde dinlendiği öğrenildi.

ETİKETLER

Orhan GencebayRemziye Gencebay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24