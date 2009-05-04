Mithat Alam Film Merkezi Bahar Tatili’ni, Orhan Gencebay film ve söyleşisi ile sona erdiriyor.



Müziğin en büyük isimlerinden Orhan Gencebay önce bir filmiyle, 1975 yapımı Osman F. Seden filmi ‘Batsın Bu Dünya’ ile, sonra da söyleşisiyle Mithat Alam Film Merkezi’nin konuğu oluyor. 5 Mayıs Salı günü saat 18:00’de gösterilecek filmde Orhan Gencebay’a Müjde Ar eşlik ediyor.



6 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’de Roll Dergisi’nden Derya Bengi’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide ise Orhan Gencebay’ın sanat hayatı, sineması, film müzikleri ve hayatı konuşulacak. Orhan Gencebay ile yakından tanışmak isteyen herkesi 6 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’ne bekliyoruz.



Söyleşi için yer kuponları 6 Mayıs Çarşamba saat 09:30’dan itibaren Mithat Alam Film Merkezi’nden alınabilir.



