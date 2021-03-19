Orhan Gencebay: Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder

Sanatçı Orhan Gencebay, son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürkümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığı için kendisini eleştirenlere "Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim" tepkisini gösteren sanatçı Orhan Gencebay, bu ifadesiyle ilgili yapılan yorumları değerlendirdi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Gencebay, "Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder. Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum" dedi.

Gencebay, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" şeklindeki sözünü hatırlatarak "Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım" diye konuştu.

TIKLAYIN - Orhan Gencebay: Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar