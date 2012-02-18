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Yaşam

Orhan Boran'a kan aranıyor

Vücudunun kan üretmekte zorlandığı Boran'a 15 günde bir kez iki ünite A rh negatif kan veriliyor.

18 Şubat 2012 13:45

T24 - Yaklaşık 2 yıldır kemik iliği hastalığıyla mücadele eden Türkiye'nin duayen sunucusu Orhan Boran için A rh negatif kan aranıyor.

Vücudunun kan üretmekte zorlandığı Boran'a (84) 15 günde bir kez iki ünite A rh negatif kan veriliyor. Boran'a kan vermek isteyenlerin 15-80 yaş aralığında olması gerekiyor.

Orhan Boran'ın eşi Güler Boran, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada duayen sunucuya iki haftada bir kan verilmesi gerektiğini, yardım çağrısının sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da duyurulduğu ve yüzlerce kişinin destek vermek için kendilerini aradığını söyledi.

Güler Boran, usta sunucunun hastanelik bir durumu olmadığını, evinde dinlendiğini, sadece iki haftada bir kan için hastaneye gittiklerini belirterek, ''Kan verme durumu 1-2 kerelik değil, hayat boyu devam edecek. Bu yüzden herkes çok destek veriyor. Kan devamlı lazım'' dedi.

Boran için kan verecekler Güler Hanım'la Twitter'da verilen telefon numarasından irtibata geçebilirler.

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Orhan Boran

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