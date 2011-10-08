Orhan Baba ağır konuştu

T24- Orhan Gencebay, Fazıl Say'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ağır bir cevap verdi.





Hürriyet'in haberine göre, Say'ın Twitter'dan yaptığı ve çok konuşulan açıklamaların ardından Orhan Gencebay'dan bir basın açıklaması geldi. Say,Twitter'da "Orhan Gencebay 3. sınıf müzisyendir. Haa kibar adamdır. Ama kibar adam olmak meslek değil!" demişti.

İşte Orhan GENCEBAY'ın açıklaması:

Fazıl Say'ın söylediği iddia edilen sözleri Fazıl gerçekten söylediyse ki ben buna ısrarla inanmak istemiyorum. Bu sözleri söyleyen kişi;

Hastadır.

Komplekslidir.

Sevilen sayılan ünlü kişilere sataşarak gündeme gelmek istemektedir.

Yaptığı sanat icraatı ile ülkemizde istediği popülariteyi sağlayamadığı için

sevilen sayılan kişilere sataşarak popüler olmak istemektedir.

İyi piyano çalması onun en iyi sanatçı olduğu anlamına gelmez.

Yurt dışında konserler vermesi onun en üstte hizmet verdiği anlamına gelmez

( Ayrıca bir Türk olarak yurt dışında ülkemi başarı ile temsil edenlere

saygıyla teşekkür ederim)

Fakat sanatçıların kendi ülkelerinde ne kadar başarılı olduğu çok daha

önemlidir. Çünkü Yabancı ülkeler yurt dışında faaliyet gösteren kişilere

önce kendi ülkende ne kadar başarılısın diye sorarlarda.

Fazıl Say Türk müziğini bilmez birkaç Türk müziği eseri icra etmesi onun

Türk müziğini hatmettiği anlamına tabiî ki gelmez.

Onun kulvarı klasik batı müziğidir.

Klasik batı müziği her ülkede saygıyla icra edilir izlenir.

Fazıl bu misyonun icracısıdır.

Fakat her ülke çok büyük ölçüde kendi değerleri, kendi geleneği ve kendi

kültürüyle yaşar.

Ulusal değerlerle klasik batı müziği değerlerini kıyaslamaya kalkmak kadar

yanlış bir şey olamaz. Aslolan çağdaşlık, evrenselliktir.

Batılılaşmak fikri kendi değerlerini ikinci plana itmek yabancı misyonuna

teslim olmak anlamına da gelmektedir.

Fakat herhangi bir misyonu benimseyen ve aktif bir şekilde içinde olan

entelektüeller bu sözümün dışındadır.



Fazıl Say kimdir ki ne hakla sınıf farkı yaratmaktadır.

Fazıl Say müziğin sahibimidir ki herkese tepeden bakar bir biçimde ahkam

kesmektedir.

Fazıl Say Türk halkına dolaylı yoldan hakaret etmektedir.

Fazıl Say Türk değerlerini ve kültürünü hiç önemsememektedir.

Halkın çok büyük bir çoğunluğu Fazıl Say'ı tanımaz ve sanatını bilmez.

Çok kişiye göre Fazıl Say sonuncu bile değildir. Belki de hiçbir şeydir.

Fazıl say iyi bir enstrumanisttir.

Fakat Türk müziğinde Fazıl Say'ı gibi çok miktarda enstrumanistler vardır.

Fazıl Say Türkiye'de popüler olamamıştır benim görüşüme göre de hiçbir zaman

olamayacaktır.

Popüler olamama rahatsızlığından dolayı sanatı ile değil de Türk halkının

sevdiği saydığı kişilere çatarak popüler olmaya çalışmayı tercih etmektedir.

Fazıl Say'ın sanat kulvarı çok saygın ve benimde çok sevip saydığım bir

kulvardır.

Bu kulvar klasik batı müziğidir.

Fakat Fazıl Say temsil ettiği bu muhteşem sanatın saygınlığıyla hiç

bağdaşmayan, entelektüellikle alakası olmayan son derece bencil

davranışlarını kaçıncı defadır sergilemektedir.

Yine Fazıl'dan konuşmak zorunda kaldığım için hicap duyuyorum. Fakat

medyamızda malesef gündem şu anda bu.

Fazıl'ın istediği oldu.

Fazıl'ın söylediği bu zavallı sözlere cevap vermek tenezülünde kaldığım için

hicap duyuyor ve halkımızdan özür diliyor en derin sevgi saygılarımı

sunuyorum.

ORHAN GENCEBAY