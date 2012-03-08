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Orhan Gencebay 20 konser için 20 milyon lira alacak

Sanat hayatında 'prensipleri nedeniyle' bugüne kadar sahneye çıkmayan Orhan Gencebay, bir dizi stadyum konseriyle hayranlarına ulaşacak

08 Mart 2012 09:03

 

T24 - Sanat hayatında 'prensipleri nedeniyle bugüne kadar sahneye çıkmayan Orhan Gencebay, Türkiye genelinde vereceği 20 konser için 20 milyon lira alacak.

Gencebay, bir dizi stadyum konseriyle hayranlarına ulaşacak. Polat Yağcı ile anlaşan Gencebay, ilk konserini İnönü Stadı'nda verecek.

Hürriyet gazetesinin Kelebek ekindeki habere göre; 80 kişilik dev orkestrası ile bu yaz seyircinin karşısına çıkacak olan Orhan Gencebay, Türkiye genelinde vereceği 20 konser için 20 milyon lira gibi astronomik bir ücret alacak.

Geçtiğimiz günlerde Kanlıca'da 20 milyon liraya yalı satın alan Gencebay'ın yeni evinin parasını da konserlerinden alacağı ücretiyle ödeyeceği tahmin ediliyor.

 

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Orhan GencebayPolat Yağcıkonserİnönü Stadı

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