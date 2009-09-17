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Orhan Atasoy öldü

Gemiler ve Yorgunum adlı unutulmaz şarkıların yaratıcısı Orhan Atasoy bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

17 Eylül 2009 03:00

Gemiler ve Yorgunum adlı unutulmaz şarkıların yaratıcısı Orhan Atasoy bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre 1993'ten bu yana ABD'de yaşayan Atasoy, Baltimore'daki John Hopkins hastanesinde son nefesini verdi.

Orhan Atasoy-Gemiler VİDEO

90'ların başında "Gemiler" ve "Yorgunum" şarkılarıyla ün kazanan Orhan Atasoy, bir süre önce, "1980 - 2001" adlı, eski şarkılarından oluşan yeni bir albüm yayınlamıştı.

Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü mezunu olan Atasoy, 80 ve 90'lı yıllarda çeşitli gruplarda müzisyen olarak yer aldı ve Türk pop müziğine çok güzel besteler kazandırdı.

Yıllardır başkent Washington ve çevresinde artistik möble işleriyle uğraşan sanatçıya, iki ay önce, karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Orhan Atasoy'un, iki evliliğinden Cengiz ve Melodi adlı çocukları var.

Bu sabah saat 11'de hayata gözlerini yuman Orhan 62 yaşındaydı.

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