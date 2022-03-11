"Örgüte finans sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi serbest bırakıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüte finans sağlamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP'li Ceyhan Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Kocaman s serbest bırakıldı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüte finans sağlamak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Seyhan ilçesinde yaptığı ev baskınlarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceyhan Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Kocaman gözaltına alındı.
Kocaman, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Kocaman daha sonra serbest bırakıldı.