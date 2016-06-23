Örgüt üyeliği gerekçesiyle tutuklanan 77 yaşındaki Sise Bingöl tahliye edildi

“Örgüt üyeliği” iddiasıyla yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan 77 yaşındaki Sise Bingöl, tutukluluk süresi ve kronik hastalıkları göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bingöl'e yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Varto’ya bağlı Badan köyündeki evine 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan baskında gözaltına alınan ve tutuklanan 77 yaşındaki Sise Bingöl’ün, “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dava Muş Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan Bingöl, “örgüte üye olmak “ve “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle yargılanıyor.

Duruşma öncesi Bingöl’e destek olmak için çocukları, yakınları, HDP Varto İlçe Eş Başkanı Ayşegül Söylemez, DBP İl ilçe yöneticilerinin yanı sıra Varto’dan gelen yurttaşlar adliye önünde bekledi.

Bingöl, tutukluluk süresi ve kronik hastalıkları göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bingöl’ün mahkemesi 4 Ekim’e ertelenirken, yurt dışına çıkma yasağı getirildi.