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Örgüt üyeliği gerekçesiyle tutuklanan 77 yaşındaki Sise Bingöl yarın hâkim karşısında

Sise Bingöl, 7 Nisan'dan bu yana tutuklu

22 Haziran 2016 20:55

Muş Varto'ya bağlı Badan Köyü’ne yapılan baskında gözaltına alınan ve örgüt üyeliği gerekçesiyle tutuklanan 77 yaşındaki Sise Bingöl, yarın ilk kez Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

7 Nisan’da Varto’da askeri operasyonlar sırasında Badan köyüne yapılan baskında gözaltına alınan 3 kişiden 77 yaşındaki Sise Bingöl, örgüt üyeliği gerekçesiyle tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İki ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Sise Bingöl, örgüte üye olmak ve örgüte yarım ve yataklık suçlarından yargılanacak. Sağlık sorunları nedeniyle geçen hafta içinde bir kez daha hastaneye kaldırılan Sise Bingöl’ün sağlık durumunun cezaevine girdikten sonra daha da kötüye gittiğini söyleyen oğlu Zafer Bingöl, “Annem 77 yaşında yaşlı bir kadın. Haziran’ın 23’ünde duruşması var. Umarım bırakırlar. Annem yaşlı bir insan cezaevi koşullarına dayanamaz” dedi.

 

 

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