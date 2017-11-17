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Örgüt propagandası yapan genç adliyeye sevk edildi

KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T

17 Kasım 2017 16:46

KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri\'de, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD, TKP/ML-K, DHKP-C silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen T.A. adlı genç, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan T.A., bugün adliyeye sevk edildi.
 

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