Örgüt propagandası yapan genç adliyeye sevk edildi

KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD, TKP/ML-K, DHKP-C silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen T.A. adlı genç, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan T.A., bugün adliyeye sevk edildi.

