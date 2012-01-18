-Örgüt burada yoksa nerede var ANTALYA (A.A) - 18.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada verilen kararla ilgili, ''Yargıyla ilgili bir ağır terim kullanmak istemiyorum ama bu, bu cinayetin üzerini örtmek isteyen bazı mekanizmaların ne kadar direndiği ve ne kadar etkili olduğu konusunda ne yazık ki çok umut karartıcı bir gelişme oldu'' dedi. Bakan Günay, Antalya'dan ayrılırken havalimanında, mahkemenin Hrant Dink davasında iki sanığı mahkum ettiğini ancak ''örgütlü suç işlemek'' iddiasından da beraat ettirdiğini hatırlattı. Yaşanan olayı Türkiye'de kamuoyunun yakından takip ettiğini, kendisinin de hükümet üyesi olması dışında hukukçu sıfatıyla da konuyu izlediğini ifade eden Günay, şöyle konuştu: ''Burada eğer örgütlü bir suç yoksa, örgütlü bir biçimde suç işlenmemişse, başka hangi olayda örgüt vardır? Bunu yargının bize anlatması gerekir. Son derece üzüntü verici bir karar oldu bu. Adalet Bakanımızın söylediği gibi önümüzde Yargıtay safhası var, dava bitmiş sayılmaz. Ama birinci günden itibaren örgütlü bir şebekenin bu işi yapmış olduğu ve hatta cinayet işledikten sonra da koruma konusunda da aynı örgütlenmenin çeşitli yöntemler geliştirmeye, çeşitli direnç mekanizmaları geliştirmeye çalıştığını somut örneklerle kamuoyu da yakından gördü.'' Günay, herkesin gördüğü ve bildiği bir olayda yargının, ''İki kafası kızmış adam, gitmişler de Hrant Dink'i öldürmüşlerdir'' anlamında özetlenecek bir karar verdiğini ve bunun da üzüntü verici olduğunu savundu. Bakan Günay, ''Yargıyla ilgili bir ağır terim kullanmak istemiyorum ama bu, bu cinayetin üzerini örtmek isteyen bazı mekanizmaların ne kadar direndiği ve ne kadar etkili olduğu konusunda ne yazık ki çok umut karartıcı bir gelişme oldu. Umuyorum ki Yargıtay safhasında bu yanlışlık düzelecektir. Yoksa böyle bir kararı kabul etmemiz, ettirmemiz, içimize sindirmemiz, anlayışla karşılamamız mümkün değildir'' diye konuştu.