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15 Temmuz Darbe Girişimi

Orgeneral Ümit Dündar'ın vekaleti iptal edildi

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Genelkurmay Başkanlığına vekalet görevi iptal edildi

19 Temmuz 2016 22:13

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereyle, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın vekillik etmesi işlemi iptal edildi.


"Genelkurmay Başkanlığına, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzalı tezkerede, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın görevine başlaması nedeniyle ilgi yazı uyarınca yapılan Genelkurmay Başkanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın vekillik etmesi işleminin iptal edilmesi uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.
 

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