Orgeneral Ümit Dündar: 15 Temmuz gecesi Erdoğan’la görüşmedim

TBMM'deki Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na konuşan Orgeneral Ümit Dündar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmediğini söyledi. Orgeneral Dündar, "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan da dahil hiçbir bakanla da görüşmem olmadı. 'Bahçeli'ye beni sorun diye' bir beyanım olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın direktiflerini havalimanından itibaren adım" diye konuştu.

Orgeneral Ümit Dündar kimdir?

1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak "İstanbul güvenli, ben sizi korurum" dediği öne sürülmüştü. 15 Temmuz darbesinin önlenmesinde önemli rolü olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, darbe girişiminin ardından yapılan ilk Yüksek Askeri Şura'da Genelkurmay 2. Başkanı olmuştu.

Orgeneral Dündar, "Emir subayım FETÖ darbe girişiminin ardından firar etti. Sonradan öğrendiğime göre, benim yerimi öğrenme konusunda da 15 Temmuz akşamı gayret sarf etmiş. Ben saat 22.20'de evden ayrıldıktan sonra 4-5 kişilik bir ekip eve gelerek beni aramış" ifadesini kullandı.

Dündar, Cumhurbaşkanı tarafından sabaha karşı Genelkurmay Başkanlığı'na vekalet etme emri verildiğini, Cumhurbaşkanı ile 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda görüştüğünü ve kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Ümit Dündar'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma şöyleydi: