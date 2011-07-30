-ORGENERAL ÖZEL'İN ATAMASI ONAYLANDI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Başbakanlık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına ilişkin kararnamenin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını, Orgeneral Özel'in Başbakanlık onayıyla Genelkurmay Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın 29 Temmuz 2011 tarihi itibariyle emeklilik başvurusunda bulundukları bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'in emeklilik talebi üzerine 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49. maddesi gereğince 29 Temmuz 2011'den geçerli olmak üzere emekliye ayrılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanıp işleme konulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına ilişkin kararname Sayın Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. Orgeneral Özel, Başbakanlık onayıyla Genelkurmay Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Ağustos ayı içinde görev sürelerini dolduracak olan Orgeneral Ceylanoğlu, Oramiral Yiğit ve Orgeneral Aksay'ın 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekliye ayrılma talepleri de Milli Savunma Bakanının onayıyla 29 Temmuz 2011 tarihi itibariyle kabul edilerek işleme konulmuştur. Emeklilik başvurusunda bulunan komutanlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçen uzun hizmet yıllarındaki özverili çalışmaları sebebiyle takdirle anılacaklardır. Kendilerine ve ailelerine sağlık ve esenlik diliyoruz. 1 Ağustos'ta başlaması planlanan Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirilecektir. Dünyanın en büyük ve saygın ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, erinden generaline kadar tüm personelin fedakarane çalışmalarıyla yasalarla kendisine verilen görevi birlik ve beraberlik ruhu içinde en başarılı şekilde yapmaya devam edecektir.''