'Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası'nın adı değişti

T24 - Van'ın Özalp ilçesindeki "Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası"nın adı, "Şehit Astsubay Erkan Durukan Kışlası" olarak değiştirildi.







Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki İl Kriz Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Özalp'taki kışlanın adının bölgede rahatsızlık uyandırdığını hatırlatarak, “Bu kışlanın ismi şu anda değişti” dedi.



Kararın Genelkurmay Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen bir çalışma sonrası alındığını kaydeden Atalay, “Sadece Van'a dair değil, bütün yerlerin isimlerini gözden geçirip, yenileme ve mümkün olduğunca terörde şehit verdiğimiz kişilerin ismini verme yönünde bir kararıdır” diye konuştu.





Çatışmada şehit düşen astsubayın ismi verilecek



Bu konuda bir genelge çıkarıldığını aktaran Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bunu yıl sonuna kadar Türkiye genelinde tamamlayacaklar. Bunun uygulamalarından biri de Van'da oldu. İki gün önce o isim kaldırıldı. Şimdi bir şehit astsubayımızın, Erkan Durukan'ın adını vermeyi planladılar. Bu da şu günlerde olduğu için mutlu olduk. Bu işlerle ilgilenen, bu işlerle ilgili çalışma yürüten hükümetin temsilcisi olarak çok mutlu olduk. Bu gelişme bu günlerde çok güzel bir mesajdır. Hayırlı olsun.”



Van'ın Özalp ilçesinde, 68 yıl önce 33 kişinin ölüm emrini verdiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın adı, 2004 yılında Özalp ilçesindeki “2'nci Hudut Tabur Komutanlığı” kışlasına verilmişti.



Alınan kararla kışlanın girişindeki tabelaya, 27 Haziran 2011 Van'ın Saray ilçesinde terör örgütü üyeleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Erkan Durukan'ın adı yazılacak.





Orgeneral Mustafa Muğlalı



Orgeneral Mustafa Muğlalı, 1943 yılında Van'ın Özalp ilçesinin sınır bölgesinde, 33 köylünün ölümünden sorumlu tutularak, Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Cezaevine konulan Muğlalı'nın cezası 20 yıl ağır hapse çevrilmişti. Söz konusu karar Askeri Yargıtay tarafından bozulmuş ancak Mustafa Muğlalı dava yeniden görülmeden Aralık 1951'de cezaevinde ölmüştü.



