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Politika

Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır'da 19 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile yaklaşık 1.5 saat görüştü

05 Eylül 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır'da 19 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yaklaşık 1.5 saat görüştü.

 

Vali Mutlu, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere, konuyla ilgili olarak, "Sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini vurgulamak için böyle bir sohbet toplantısı yapmayı arzu ettiler" dedi.  

 

İlk kez yapılıyor

 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise ilk kez bir Genelkurmay Başkanı'nın Diyarbakır'da sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip bölgenin ve ülkenin sorunlarını paylaştığını söyledi.

 

Orgeneral Başbuğ'un, "bölgedeki sorunların çözümüne yönelik sosyoekonomik anlamda ve dağa çıkışın engellenmesi için nelerin yapılabileceği" yönündeki önerilerini dinlediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu: "Genelkurmay Başkanımız, terörle mücadelenin sadece askerin işi olmadığını, topyekun toplumsal mücadele verilmesi gerektiği ifade etti. Açıklama yapacağını söyledi. Biz önerilerimizi sıraladık. Bundan önemli sonuçlar çıkardığını ifade etti. Çok yararlı bir görüşme olduğunu söyledi. Sayın Genelkurmay Başkanımızın bizimle biraraya gelmesi, sivil toplum kuruluşlarının önemsediğini gösteriyor. Bizce çok yararlı bir görüşme oldu."

 

Diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un, ülke sorunlarının çözümüyle ilgili kendilerini dinlemesini çok önemsediklerini vurguladılar.

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