Orgeneral İlker Başbuğ: "TSK’nın, terörün devam etmesini istediğini söyleyen, yazan çizen haindir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, basınla ilk buluşmasında, "Silahlı Kuvvetler üzerinden medya dâhil kimse siyaset yapmasın. TSK’yı kendi amaçları için kullanmasın. TSK’yı günlük olayların içine lütfen çekmeyin. Bu konuda hassasız. TSK üzerinden siyaset yapılması bizi rahatsız ediyor" dedi. Başbuğ, "Aksi halde savunma mekanizmamızı açıkça kullanmak zorundayız" diye ekledi



Başbuğ dün, İkinci Başkan Orgeneral Hasan Iğsız ve Genel Sekreter Tümgeneral Ferit Güler’le gazetelerin Genel Yayın müdürleri ve Ankara temsilcilerini ağırladı. Toplantıya 28 Şubat sürecinden bu yana ilk kez Yeni Şafak ve Star temsilcileri de davet edildi. ’Medya ile diyalog’ 3.5 saatten fazla sürdü. Başbuğ, savunma muhabirlerine haftalık brifingler verileceğini açıkladı.

27 Nisan bildirisini Başkomutan yayınladı

27 Nisan Genelkurmay bildirisine nasıl bakıyorsunuz?

Benim o konuyla ilgili bakışım olamaz. TSK adına, Genelkurmay Başkanı tarafından yayınlanmıştır. TSK’da emir komuta birliği vardır. Emir komuta birliği Genelkurmay Başkanı tarafından temsil edilir. TSK’nın barış zamanı komutanının açıklaması hakkında yorum yapamam. O bildiri TSK adına ve barışta Başkomutan görevindeki Genelkurmay Başkanı tarafından yapılmıştır, o konuda yorum yapamayız. Bizim askerlik sınırlarımız içinde olamaz.

Genelkurmay internet sitesine gece yarısı bildiri koyma alışkanlığı sürecek mi?

Daha ziyade biz basın bildirilerinin adedini azaltmayı istiyoruz. Diğer iletişim olanaklarını kullanmayı düşünüyoruz.

Resepsiyonlarda ayaküstü demeç geleneği medya kirliliği yaratıyor.

Resepsiyonlarda ben de konuştum. En uzun konuşma rekoru benim. 50 dakika. Sizin kendinizi doğru anlatamama riski var. Karşı tarafın yanlış anlama riski var. Mümkünse yapılmamalı. Ben yapmayacağım.

TSK, AB üyeliğini araç olarak görüyor

Silahlı Kuvvetler AB’ye üyelik hedefini destekliyor mu?

Devir teslim konuşmasında söyledim: TSK çağdaşlığın ve ilericiliğin simgesi olmuştur. TSK için AB’ye tam üyelik Atatürk’ün amaçladığı çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak için çok önemli bir araçtır. AB’den beklentimiz Türkiye’ye de diğer ülkelerle eşit davranması. Bir de ’Ulus devlet yapımla oynama, üniter devlet yapımı zayıflatma. Bu konuda taleplerde bulunma’ diyoruz.

Akreditasyon genişler daralır, TSK değişmez

Akreditasyon havuzunun genişlemesi 28 Şubat paradigmasının kırılması mı, hassasiyetler sürüyor mu?

Akreditasyon yaklaşımımızı göreceğiz. Genişleyebilir de, daralabilir de. Bu kurum olarak hakkımız. Genişleme konusunu TSK’nın 28 Şubat’la ilgili görüşlerine bağlamayın. TSK’nın o tarihteki görüşleri ne ise bugün de öyle hiçbir değişiklik yok. Bunu başka konulara bağlamayınız. TSK laik sistemle ilgili düşüncesi dün ne ise bugün de böyle, yarın da öyle.

Akreditasyon kriteri ne, kişisel akreditasyon olur mu?

Akreditasyon konusunda kriterlerimiz, prensiplerimiz yok. Kriter, Basın Konseyi’nin meslek ilkeleri. O ilkelere uyulsa ne bir kişinin ne de kurumun sorunu olur. Biz basın meslek ilkelerinin uygulanmasını istiyoruz. Aykırı konularda ilk iş Basın Konseyi’ne, Gazeteciler Cemiyeti’ne konuyu şikáyet olarak ileteceğiz. Kişisel akreditasyon mümkün değil.

Yabancı medyada hakkınızda ’Sert üslup izleyecek’ yorumları yapıldı.

TSK’nın ana konulara bakış açısı değişmez. Kim böyle bir şey beklerse çok büyük yanılgı olur. TSK’nın çizgileri belli, ama üslup farkı olabilir.

Şehitler üzerinden siyaset yapılmasın

Lütfen kimse şehitler üzerinden ucuz siyaset yapmasın. Yine şehit verdik, niye şehit vermeye devam ediyoruz soruları bizi rahatsız ediyor. Kim ister şehit vermeyi.

TSK olarak terörün bitmesini en çok isteyen biziz. Bunun aksini söyleyen haindir. TSK’nın terörün devam etmesini istediğini söyleyen yazan çizen haindir. Subayın, astsubayın şehit olması düşünülebilir mi?

Kamuoyu da Türkiye’yi İsviçre yerine koymasın. Türkiye’nin gerçeği bu. Türkiye’nin sorunları var. Türkiye’yi Hollanda yerine koymak yanlış.

Cemaat, dini amaç olarak kullanıyor

Cemaatlere önlem istediniz...

Her türlü faaliyetin altında ekonomik çıkar var. Ekonomik çıkarlar için din devamlı bir amaç olarak kullanılıyor. Sonra ne oluyor? Bu olay eğitim ve siyaset alanına sıçrıyor. O yüzden devir teslim konuşmasında dedik ki, bu sosyal bir gerçek.

Genelkurmay’dan gizli belgeler sızıyor.

Teknoloji ve bilgi fazlalığı riski artırıyor. Ama bazılarının "Bizim orada adamımız var, onlar veriyor" demesi bizi çok rahatsız ediyor. Keşke basmasanız.

Ergenekon ziyaretinin üç boyutu

ERGENEKON zanlısı iki emekli paşanın Kandıra cezaevinde garnizon komutanı tarafından ziyareti Genelkurmay Başkanı’na soruldu:

Emekli komutanların ziyareti kararı nasıl alındı?

Ziyaretin akabinde bir basın bildirisi ile TSK’nın konuya ilişkin durumunu açıkladık. Ona fazla ilave edeceğim bir şey yok aslında. Neticede iki eski komutan şu anda tutuklu. Bu iki eski komutanla ilgili henüz iddianame hazırlanmış değil.

Peki ziyaret sonrasında değerlendirme yapıldı mı?

Bu iki eski komutana yapılan ziyaretin tamamen şu üç boyutta görülmesi doğrudur:

1) Uzun yıllar silah arkadaşlığı yapmışız. 50 yıl, yarım asır.

2) Bu uzun sürede onların da TSK’ya hizmetleri var. Bunu da silemezsiniz. Bu bir vefa borcudur.

3) Bu ziyaretin insani boyutta görülmesi lazım. İki emekli komutan 65 yaş üzerinde. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Herkes zor durumda olabilir. Bir de moral faktörünü düşünmek lazım. Moral desteği vermemizi kimse yadsımamalı.

Yargıya müdahale diye yorumlayanlar çıktı?

Başka bir neden aramayın. TSK olarak dün ne ise bugün de aynıyız. Hangi bağlamda. Yargıya olan güvenimiz tam. Kalkıp yargıya etki yapacak konsepte sokmak, Türk yargısının etkileneceğini söylemek bence Türk yargısına yapılacak en büyük hakarettir. Türk yargısını aşağılamaktır. Bu faaliyeti planlarken çok dikkatli davrandığımızı değerlendiriyorum. Medya olarak siz olayı bu noktaya götürürseniz kamuoyunda yanlış kanaatler oluşur.

Diplomatik satırbaşları

Kuzey Irak: Sen teröristle mücadele görevini yapmıyorsan benim yaptığımı kritize etmeye hakkın yok. Irak’ın toprak ve siyasi bütünlüğünü savunuyoruz. Bu bütünlük bozulursa en büyük zararı Türkiye’nin göreceğini biliyoruz.

Kerkük: Özerk statülü olmalı. Belki de Kerkük’te yerel yönetim seçimleri yapılmayacak.

Gürcistan: Artık normale doğru gittiği gözüküyor. Türkiye Devleti, Gürcistan olayının başından itibaren bu olayı dengeli götürmüştür, doğrusu da bu. Takdir de görmüştür. Diğer ülkeler de dengeli götürecektir.

Montrö: Kimse bize Montrö’yü sormadı. Soramaz da. Montrö Anlaşması’nı tarafsız uygulamak zorundayız. Uyguluyoruz.

Ermenistan: Sayın Cumhurbaşkanı karar vermiş ve gitmiştir. O konuda yorum yapamayız.

Sınır ötesi tezkerede sorun yok

Sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi doluyor, hükümet isteksiz mi?

Sınır ötesi harekât yetkisi veren tezkerenin süresi 17 Ekim’de doluyor. Hükümetin kararsızlığı yok. Meclis 1 Ekim’de açılıyor. Yarın Bakanlar Kurulu’nda bu konu görüşülecek. Bu konuda şüphe yok. Beklentimiz bu tezkerenin normal süreci ile çıkacağı yönünde. Geçen hafta terörle ilgili toplantı vardı. Bir gazetedeki spekülatif haberden rahatsızlık duyuldu. Şifahi olarak ve resmen de ilettik.