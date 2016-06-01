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Orgeneral Hulusi Akar Nusaybin'de

Akar, operasyonları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti

01 Haziran 2016 15:06

Efes tatbikatının tamamlanmasının ardından Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile Mardin'e giden Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın bölgedeki ilk durağı Nusaybin oldu.

Orgeneral Akar, Nusaybin'in ardından Şırnak'a geçecek. Akar, Nusaybin ve Şırnak'ta operasyonlara katılan askerlerle görüşecek.

Genelkurmay Başkanı'nın bölge ziyaretinde sadece şehirlerdeki operasyonlar değil kırsalda devam eden operasyonlar da değerlendirilecek.

Orgeneral Akar, Diyarbakır ve Hakkâri kırsalında operasyonları yürüten komutanlarla da bir araya gelecek.

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