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Politika

Orgeneral Güler, Jandarma Genel Komutanlığı görevini Orgeneral Çetin'e devretti

ANKARA, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'den görevi devraldı

21 Ağustos 2017 21:32

ANKARA, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanlığı\'na atanan Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na atanan Orgeneral Yaşar Güler\'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Güler, \"Görev yaptığım süre içerisinde bütün imkan ve kabiliyetlerimiz, başta teröristle mücadele eden unsurlarımız olmak üzere personelin daha güçlü, mutlu, rahat ve huzurlu yaşamasına yöneltilmiştir\" dedi. 
Jandarma Genel Komutanlığı\'nda düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı devir teslim töreninde görevi devreden Orgeneral Güler, \"Uzun yıllardır ülkemizi ve milletimizi rahatsız eden teröristlerle ölümüne bir mücadeleye girerek, mutlaka başarılı olacağımızı, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü kılacağımızı, mutlu ve güler yüzlü insanların çalıştığı huzurlu bir ortam oluşturacağımı Jandarma Genel Komutanlığı\'mızın saygınlığını artırmaya çalışacağımı ve kalıcı işler yapacağımı sizlere ifade etmiştim. 1 yıl önce ifade ettiklerimi sizlerle birlikte başarmış bir komutanınız olarak aranızdan ayrılıyorum. Görev yaptığım süre içerisinde bütün imkan ve kabiliyetlerimiz, başta teröristle mücadele eden unsurlarımız olmak üzere personelin daha güçlü, mutlu, rahat ve huzurlu yaşamasına yöneltilmiştir\" diye konuştu. 

ORGENERAL ÇETİN: 
Jandarma Genel Komutanlığı\'na atanan Orgeneral Çetin ise terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şunları söyledi: 
\"Jandarma Genel Komutanlığı görevini çok değerli komutanım Orgeneral Sayın Yaşar Güler\'den teslim almam bana yalnızca onur vermekle kalmayıp, aynı zamanda büyük bir sorumluluk duygusu da yüklemektedir. Yerine getirdiği başarılı hizmetlerdeki tevazu ve fedakarlığıyla yüce milletimizin en engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Jandarma teşkilatımız kamu güvenliğini ve huzurunu sağlamayı amaç edinmiş kolluk kuvvetlerimizle birlikte koordineli şekilde başta terör olmak üzere halkımızın huzur ve güvenliğine kast eden bütün unsurlarla canı pahasına şehitler vererek, mücadele etmiş kökleri insanlık tarihine kadar uzanan aziz milletimizin ilelebet var olması, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için bugünden sonra da milletine sadakat ve onurla hizmet etmesi hepimiz için öncelikli hedefimizdir\"

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