Orgeneral Başbuğ: Mudanya Mütarekesi önemli zafer duraklarından biridir

MUDANYA(Bursa), (DHA)- TÜRK Kurtuluş Savaşı’nın \'Barış mührü\' niteliğindeki Mudanya Mütarekesi’nin 95’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri, 26\'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un katılımıyla düzenlenen konferans ve imza günü ile başladı.

Cumhuriyete giden yolun en önemli zafer duraklarından Mudanya Mütarekesi’nin 95’inci yıldönümü kutlamaları 26\'ncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde verdiği konferansla başladı. Başbuğ, Atatürk’ün not defterinde Türkiye Devleti’nin kuruluş aşamasına değindiğini ifade ederek, Ulu Önder\'in bu not defterinden kesitler sundu. Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Savaşı’nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin mucize olduğunu dile getiren Başbuğ, “Bunu ancak Mustafa Kemal gibi bir deha ve ona inanan Türk Milleti ve Türk Ordusu gerçekleştirebilirdi. Ne mutlu ki böyle bir dâhiye Türkiye sahip olmuştur” dedi.

İSMET İNÖNÜ’NÜN SEÇİLME SÜRECİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk temelinin atıldığı yerin Mudanya olduğuna vurgu yapan Başbuğ, Mudanya Konferansı’nın TBMM’de tartışılması ve başkanlık yapmak üzere Atatürk tarafından İsmet İnönü’nün seçilme süreçlerini anlattı. Mustafa Kemal’in, Mudanya’da asıl hedefinin silah kullanmadan Trakya’yı almak olduğuna değinen Başbuğ, Atatürk’ün dış politikada takındığı tavrı ve gerçekçi kişiliğinden de bahsetti. Mustafa Kemal’in Mudanya Mütarekesi’nden önce İngilizler ve Yunanlıların Trakya’yı boşaltacağını sezdiğini ifade eden Başbuğ, Atatürk’ün ileriyi gören nadir bir devlet adamı olduğunu belirtti.

\"GÜÇLÜ ORDUYA HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR\"

Mütareke’den Lozan’a giden yolda yaşanan olayları kesitler ile anlatan Başbuğ, şöyle konuştu:

\"Elimizden haksız, hukuksuzca adeta gasp edilen Musul’u tekrar geri almak için TBMM’nin Ordusu ve TBMM’nin yetiştirdiği özel grubuyla harekat planlıyor ve icra ettiriyor. Bütün amaçları Lozan’dan önce Musul’u geri alabilmek ve Lozan’a öyle gidebilmektir” dedi. Tarihi iyi bilmek gerektiğini de sözlerine ekleyen Başbuğ, “Bu coğrafya çok zor bir coğrafyadır. Bekanızı devam ettirebilmek için güçlü olmanız lazımdır. Her şeyden önce güçlü bir orduya ihtiyacımız, dünde vardı, bugünde var, yarın da olacak.\"

26\'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, düzenlenen konferans öncesinde Tahir Paşa Konağı ile Mütareke Müze Evi’ni ziyaret ederek, anı defterini imzaladı.

