Orgeneral Akar'ın eski yaveri önceki ifadelerini reddetti: Bana bir şey içirdiler

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı olarak görev yapan sanık Levent Türkkan, önceki ifadelerini reddederek, "Her şey hayal âleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum" dedi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı 'çatı' davasına sanık savunmalarıyla devam edildi. Olay tarihinde yarbay rütbesiyle Akar'ın emir subayı olarak görev yapan sanık Türkkan, savunmasında önceki ifadelerini reddetti.

"Bilinci yerinde olmayan birine her şey imlattırılabilir"

Yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini, görüntülerinin bunun en büyük kanıtı olduğunu savunan Türkkan, "Her şey hayal âleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum" diye konuştu. Bilinci yerinde olmayan birine her şeyin söylettirilebileceğini, imzalattırılabileceğini dile getiren Türkkan, önceki ifadelerine kendisinin de inanamadığını söyledi.

Akar'ın yaveri olduğu için olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia eden Türkkan, darbeci ve FETÖ'cü olmadığını savundu.

O gece Mehmet Dişli'nin Akar'ın yanına girdiğini, bir süre sonra özel kuvvetler personelinin karargâha geldiğini anlatan Türkkan, bu kişilerin "Komutan'ın güvenliği söz konusu, acil tahliye etmemiz gerekiyor, sen gelmeyeceksin" dediklerini ve gittiklerini savundu. Türkkan, Akar'ı derdest etmediğini, aksi halde kendisinin de bu ekiple Akıncı Üssü'ne gitmesi gerektiğini öne sürdü.

"Salih Zeki Çolak'ın karargâha gelmesi normal değil"

Akar götürüldükten sonra televizyondan olayların farklı geliştiğini anladığını, bunun üzerine yan odaya geçtiğini ve sabaha kadar hiçbir olaya karışmadığını öne süren Türkkan, ortalık karışık olduğu için Akar'ın şahsi eşyalarını toplatarak emniyete aldırdığını, hiçbir şeye karışmadığı için de sabah polise bilgi vermeye kendisinin gittiğini kaydetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı kendisinin aramadığını, Çolak tarafından arandığını savunan Türkkan, Çolak'ın çatışma olmasına karşın karargâha gelmesinin normal olmadığını iddia etti. Sanık Türkkan, "Tamamen masum ve suçsuzum" dedi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığa önceki ifadelerini sordu. Sanık Türkkan, savunmasında, el yazısı ile verdiği ifade dahil olmak üzere önceki tüm ifadelerini reddetti.