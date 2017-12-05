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Sağlık

Orgazmın uyku üzerindeki etkisi nasıl?

"Ekranda bir şey izlemek yerine akıllı telefonu kapatıp kendiniz harekete geçin"

05 Aralık 2017 03:39

Avustralyalı uyku araştırmacısı akademisyen Michel Lastella, mastürbasyon ve partnerle ilişki sonucu yaşanan orgazmda insanların daha iyi uyuyabildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bilim insanı Michel Lastella, uykusuz gecelerin çaresinin sekste olduğunu, ama bunun için karşılıklı tatmin gerektiğini duyurdu. Uyku araştırmacısı Dr. Lastella, Adelaidenow.com'da yayımladığı makalede, üniversitenin uyku bilimi enstitüsünde 18-70 yaş arasındaki 460 yetişkin üzerinde yaptıkları araştırmaların ardından vardıkları sonuçları açıkladı.

Depresyon hormonu düşüyor

Seksin oksitosin, prolastin gibi gibi mutluluk veren hormonların yükselmesine ve depresyon hormonu kortizolün düşmesine neden olduğunu, bu durumun da uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirten araştırmacı, mastürbasyon sonucunda tek başına orgazmdan sonra iyi uyuyanların oranının yüzde 50, partneriyle karşılıklı tatmin edici bir ilişkiyle orgazm olduktan sonra iyi uyuyanların oranının yüzde 64 olduğunu aktardı.

Uyku uyumama sorununa ilaçla değil, doğal yollarla çare aranması gerektiğini vurgulayan Lastella şu uyarıyı yaptı: ''Uykuyla ilgili giderek büyüyen bir sorun da insanların akıllı telefonlarından başlarını kaldırmaması. Ekranda bir şey izlemek yerine akıllı telefonu kapatıp kendiniz harekete geçin.''

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