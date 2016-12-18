Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Orgazm olabilmek için -ki bu doğamız gereği yemek, içmek gibi basitçe yaşanabilecek bir mevzu iken- her defasında mumlar, tütsüler, yok efendim aromatik bilmem neler, ciddi bir hazırlık süreci gerektiren bir durum olmamalı. Elbette özel anlar, çok daha özel şekillere sokulabilir ama bu dediğim gibi her defasında olamaz, olmamalı da zaten" görüşünü savundu.

Bülent Cihantimur'un Milliyet'te "Orgazm taklidi yapmaktan vazgeçin artık" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Orgazm hakkında bugüne kadar eminim pek şey duydunuz, okudunuz. Özellikle kadın dergileri mutlaka sayfalarca bu konuyu tartışır. Erkek dergileri ise, yine aynı şekilde. En çok tıklanan, en çok okunan konular her zaman seks üzerine işlenmiştir. Bu denli hayatın içinde olan ve dünyada her saniyede bilmem kaç çiftin deneyimlediği bu konu hakkında, yine aynı şekilde pek çok araştırma da yapıldı. Fakat fark ettiniz mi, nasıl yalanlar söyleniyor, sizlere nasıl bir dünya pompalanmaya, bilinç altınıza işlenmeye çalışılıyor? İtiraf edin kendinize, en son ne zaman orgazm oldunuz? Ya da hayatınızda partnerinizle sevişirken hiç orgazm olabildiniz mi?

Kliniğime gelen her 100 hastamdan 20’si G-Shot yani, Erojen Bölge enjeksiyonu hakkında bilgi almak istiyor. Bu 20 kadın hastamın neredeyse tamamı, doğum yapmış, ortalama 40-50 yaş aralığında son derece bilinçli ve kendisini önemseyen insanlar.

Bu kadınlar, sırf eşleri kendilerini iyi hissetsin ve ego tatmini de yaşasın diye, orgazm taklidi yaptıklarını itiraf ediyorlar.

Pek çok yolu denediklerini, konu hakkında dergi sayfalarını karıştırdıklarını ama dergi sayfalarının bir hayal dünyası yarattığını düşünüyorlar.

Sadece ve sadece orgazm olabilmek için -ki bu doğamız gereği yemek, içmek gibi basitçe yaşanabilecek bir mevzu iken- her defasında mumlar, tütsüler, yok efendim aromatik bilmem neler, ciddi bir hazırlık süreci gerektiren bir durum olmamalı. Elbette özel anlar, çok daha özel şekillere sokulabilir ama bu dediğim gibi her defasında olamaz, olmamalı da zaten.

İşte bunların hepsi, günden güne kadınları seksten uzaklaştıran, sürekli hayal kırıklığı yaşamasına sebebiyet veren şeyler.

Hadi gelin en başından başlayalım.

Orgazm nedir?

Orgazm boşalım demek. Cinsel uyarım sonucu alınan zevkin tepe noktaya ulaştıktan sonra yaşanan boşalım evresidir.

Nasıl orgazm olunur?

Kadınlarda orgazm erkeklerden farklıdır. Ve bu farklılığı benim fikrime göre yüzde yüz asırlardan beri süre gelen tabular yaratmıştır. Erkek için son derece basit ve tatminkar bir süreçle sonlanırken, kadın için pek çok faktörün bir araya getirilmesini zorunlu kılar hale gelmiştir. Bakın bu işin sosyokültürel tarafı. Ben size başka bir mevzudan bahsedeceğim.

Neden orgazm olamıyorsunuz?

Kadın ve erkek orgazm sürecini başlatan zihinsel iletişim sistemidir. Yani bu partnerlerin birbiri arasında oluşan, sadece bedensel çekimle değil, ufacık bir bakışla, kokuyla, sözle kısaca 5 duyu ile oluşabilecek bir çekim türüdür. Hiçbir şeye takılmadan bir anda, birden bire çoğunlukla sözsüz, dilsiz bir yapıdır bu. Partnerinizle aranızda geliştirdiğiniz ya da bir anda gelişen zihinsel iletişim sisteminin güçlü olması gerekiyor.

Ardından evreye temas mevzusu girince kadın cinsel organının görevi başlıyor. Olay aslında zihinde başlayıp, ardından bedene geçiyor. Kısaca soyutken somut bir olguya geçiyor.

Zaten olay tamamen burada patlak veriyor. Neden mi?

Tıpkı bedenin her yeri gibi vajina bölgesi de zamanla form kaybeder. Orgazmı yaşatacak sinir uçları doğumlar ve yaşa bağlı gelişen süreçle eski hassaslığını kaybeder.

Pelvik taban değimiz bölge yani cinselliğin yaşandığı bu alanın tekrar form kazanması, orgazm olamama sorununu çözümlüyor. Bölge tekrar hassaslaşıyor, tekrar kanlanıyor.

Haftaya neden orgazm olamıyorsunuz konusuna bölge anatomisini ve sorunların temelini inceleyerek devam edeceğiz.

Bedeninize ve ruhunuza iyi bakın

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Bülent Cihantimur

http://www.bulentcihantimur.com