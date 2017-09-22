Organlarıyla hastalara umut oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde iki gün önce trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Mesut Çiğdem\'in bağışlanan organları, hastalara umut oldu.

Geçen çarşamba günü sabah saatlerinde İnegöl\'ne Küçük Yenice İlkokulu\'nda görev yapan Merve G. yönetimindeki 06 BN 8929 plakalı otomobil, Yeni Hastane kavşağından Mimar Sinan Bulvarı\'na çıkan Mesut Çiğdem\'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Mesut Çiğdem, durumunun kritik olması nedeniyle önce Şevket Yılmaz, ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İki gündür tedavi altında olan Çiğdem\'in yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti.

Ardından aileyle görüşülerek ölenin organlarının bağışı sağlandı. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Op.Dr. Timur Didinen, “Çekirge Devlet Hastanemizde gerçekleşen başarılı operasyonla hastanın bir böbreği Bursa’da özel bir hastaneye, diğer böbrek ise Çanakkale\'ye, kornealar ve karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi\'nde bekleyen hastalarımıza umut oldu\" diye konuştu.

Organ nakil koordinatörlerinin organ bağışı hakkında aileye bilgi verdiklerini belirten Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Engin Paralı da “Duyarlı davranışlarından dolayı aileye şükranlarımızı sunuyor, merhuma da Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi.



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