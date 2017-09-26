Organlarıyla can olacak

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastande beyin ölümü gerçekleyen 57 yaşındaki Ramazan Konur\'un organları, İzmir ve İstanbul\'daki hastalara hayat verecek.

Ortaca İlçesi Okçular Mahallesi\'nde 2 katlı inşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Konur, geçen hafta salı günü dengesini yitirerek metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü. Konur\'un düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramazan Konur\'u ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürdü. Konur, önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, ardından da Denizli\'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Konur\'un dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayı üzerine Konur\'un korneaları ile birlikte böbrekleri, kalp ve karaciğeri alındı. Bağışlanan organların İzmir ve İstanbul\'daki hastanelerde şifa bekleyen hastalara nakledileceği bildirildi.

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