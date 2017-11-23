Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Muammer Kaya\'nın (60) ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hasta için umut oldu.

Evli, 1 çocuk babası, emekli işçi Muammer Kaya, geçen 20 Kasım\'da, evinde fenaşınca Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kaya, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaya\'nın dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği ailesi Kaya\'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, hemen Bursa\'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Bu sabaha karşı Bursa\'dan gelen ekipler operasyona başladı. Muammer Kaya\'nın karaciğeri, böbrekleri ve korneları alındı. Kaya\'nın bağışlanan organlarından Karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesi, korneaları ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne götürüldü.

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Kaya\'nın ailesinin onayı üzerine organların uygun hastalara nakledilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, \"Muammer Kaya\'nın organ bağışı için eşi ve kızı ile görüşüldüğünde, acılarını içlerine gömerek büyük fedakarlığı yaptılar. Yeni taşındığımız hastanemizinde ilk organ bağışı yapan ailesi oldular. Kaya Ailesi de bugün 5 kişinin yaşamına dokundu. Artık bir karaciğer hastası ölümden kurtulacak, iki böbrek hastası diyalize gitmek zorunda kalmayacak ve iki insanın bundan sonraki hayatında tekrar görebilmesi için ışık olacak. Yaşadığı sürece insanlara destek olan Muammer Kaya artık başka insanlara sağlıklı yaşam vererek son büyük iyiliğini yaptı. Rahmet diliyoruz, tanımadıkları insanlara sağlıklı yaşam armağan ettikleri ve hayatlarına dokundukları için ailesine sonsuz teşekkürler\" dedi.



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