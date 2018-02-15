Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen İsmail Şahin’in (40) organları ailesi tarafından bağışlandı. Şahin’in ailesi tarafından bağışlanan organlar 5 hastaya umut oldu.

Ailesinin organ bağışını kabul etmesi üzerine hastanede hareketli dakikalar yaşandı. Hastanın kalp ve akciğeri İstanbul Koşuyolu Hastanesi’nde iki hastaya, sol böbreği Çanakkale’de bir hastaya, sağ böbreği Yalova’daki bir hastaya ve karaciğeri de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

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